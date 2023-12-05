Еще летом Путин боялся показать нос за пределами России, а сейчас едет в турне в дружественные к США страны.

Геополитическая ситуация для Владимира Путина заметно улучшается на фоне тупика на фронте в Украине. Попытки Запада посадить Россию в международную изоляцию не работают, пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что совсем недавно – в августе – Путин не поехал на саммит БРИКС в Южной Африке, поскольку боялся ареста по обвинениям Международного уголовного суда. А теперь он торжественно отправляется в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию – два крупнейших государства Персидского залива, являющиеся давними партнерами США.

Об изменении ситуации свидетельствует и визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова на конференцию ОБСЕ в Северной Македонии на прошлой неделе. В прошлом году ему было запрещено участвовать в аналогичном мероприятии.

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Ослабление дипломатической изоляции - не единственные хорошие новости для страны-агрессора.

Несмотря на западные санкции, направленные на подавление российской экономики, она наоборот постепенно восстанавливается и настраивается на длительную войну. В то же время в Конгрессе США до сих пор блокируют выделение американской помощи Украине, а в Европе растет усталость от войны в Украине.

Вдобавок к этому в пользу России сыграла вспышка конфликта Израиля и ХАМАС, который привлек внимание мира к Ближнему Востоку.

"Путин играет в выжидательную игру. Правда, Москва истощает ресурсы, чтобы поддерживать военные усилия в Украине, и стала свидетелем краха своей некогда доминирующей европейской торговли. Однако тур Путина по Персидскому заливу показывает, что он способен налаживать связи с другими частями земного шара, что является новым признаком устойчивости России", – пишет Bloomberg.

Путин стремится "переждать" внимание Запада к Украине

Как писал УНИАН, для Украины должно стать тревожным сигналом то, как мир потерял интерес и забыл войну в Сирии, которая длится уже 12 лет. Россия там до сих пор убивает людей и делает это незаметно для мира, который теперь интересуется другими темами.

И сейчас похоже, что стратегия Путина дождаться, когда Запад забудет об Украине, понемногу дает результаты. Так, кроме проблем с поставками американской помощи, за фактическую капитуляцию Украины в войне выступают Венгрия и Словакия. Вероятно, вскоре к ним присоединятся и Нидерланды.

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