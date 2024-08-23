Вряд ли встреча Моди с Зеленским приведет к каким-то существенным достижениям, но она может стать важным сигналом от Индии на мировой политической арене.

В июле премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Москву и поприветствовал президента России Владимира Путина медвежьими объятиями. В тот же день Россия нанесла смертоносные авиаудары по Украине, ударив по крупнейшей детской больнице страны.

Теперь же Моди едет с визитом в Киев. Возможно, он и его советники считают, что пришло время попытаться наладить отношения с Украиной и Западом в более широком смысле, пишет Foreign Policy.

"Поездка в Киев может стать полезным первым шагом на этом пути, и в определенном смысле она знаменует собой разительный отход во внешней политике Индии. Россия долгое время была надежным партнером Индии, но после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году она часто не выполняла своих обязательств. Моди и министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар решились на дипломатическую авантюру", – говорится в материале.

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Есть ряд вероятных причин того, почему Моди решил взять на себя эту миссию. Не исключено, что он и его советники пришли к выводу, что Москва больше не может своевременно предоставлять Нью-Дели необходимую военную технику. Индия не может позволить себе жить в условиях такой неопределенности, тем более, что угроза со стороны Китая – ее главного долгосрочного врага – не уменьшилась.

Хотя Индия долгое время отмахивалась от мировой критики из-за сотрудничества с РФ, официальные лица в Нью-Дели достаточно проницательны, чтобы признать, что терпение США ограничено.

"Несмотря на кажущуюся бравурность Индии относительно того, насколько она ценит свою стратегическую автономию, оставаться в "хороших книгах" Соединенных Штатов также является одним из ее внешнеполитических приоритетов, и визит Моди в Киев может это отразить", – отмечает автор.

Также не исключено, что до индийского внешнеполитического истеблишмента с опозданием дошло еще одно важное осознание: его пылкие усилия, направленные на то, чтобы удержать Россию от сближения с Китаем, в основном являются проигрышным делом. Растущая дипломатическая изоляция России в связи с затягиванием войны в Украине означает, что у нее осталось немного стратегических партнеров, кроме Китая. Несмотря на проверенные временем российско-индийские отношения, Москва должна видеть, что Нью-Дели не откажется от своих растущих связей с Вашингтоном и Западом.

Вряд ли встреча Моди с Зеленским приведет к каким-то существенным достижениям. В лучшем случае Индия может предложить Украине какую-то гуманитарную помощь. Но на глобальной арене такие символические жесты имеют значение, поскольку могут посылать важные политические сигналы.

И своим визитом в Киев Моди, возможно, хочет дать понять России, что ее двусторонние связи с Индией нельзя воспринимать как должное, так же, как Соединенные Штаты телеграфировали Индии. Учитывая недавние российские заигрывания с другим противником Индии, Пакистаном, и неспособность России обеспечить крайне необходимые поставки оружия, у Нью-Дели есть основания пересмотреть свою зависимость от Москвы. Как это ни парадоксально, но такой отход от отношений может продемонстрировать определенную степень настоящей стратегической автономии во внешней политике Индии.

Последний фактор, возможно, сыграл свою роль в решении Моди посетить Киев. В Украине он, вероятно, представит Индию как потенциального посредника в конфликте, подчеркивая ее исторические связи с Россией и веру самого Моди в эффективность личной дипломатии.

"Учитывая неуступчивость России, дипломатические поиски Моди могут оказаться безрезультатными. Соединенные Штаты и большая часть Запада могут скептически относиться к его способности быть честным посредником, учитывая прошлую близость Индии с Россией. Тем не менее, готовность Моди осуществить эту, казалось бы, смелую инициативу в то время, как Украина недавно осуществила крупное вторжение на российскую территорию, может предвещать значительный сдвиг в исследуемом нейтралитете Индии в конфликте. Окажется ли этот визит лишь символизмом, станет понятно лишь в ближайшие недели и месяцы", – резюмирует издание.

Визит Моди в Украину

В пятницу, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди должен посетить Киев. Это будет его первый визит в Украину с начала российского вторжения.

Несколькими неделями ранее он посетил Москву. Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, говоря об этом визите, заявил, что он свидетельствует о планах Нью-Дели более активно участвовать в войне в Украине.

Издание Bloomberg сообщает, что Индия будет передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что визит Моди в Украину будет длиться всего несколько часов из соображений безопасности.

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