В ОП еще раз предостерегли от любых договоренностей с Кремлем на условиях Путина.

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский неожиданно озвучил новую цель "военной операции": спасти "родную нам Украину" и "сохранить ее для будущего наших русских детей". Что в переводе на русский язык, которым, кстати, плохо владеют в России, означает: "мы хотим убить украинских детей, захватить города Украины и таким образом освободить территорию для наших (русских) детей".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

"Иногда у некоторых наших партнеров проскакивает вопрос: не стоит ли попробовать договориться с Россией за столом переговоров? В основе этого предложения лежит гипотеза, что тут – как в бизнес-конфликтах: можно договориться о компромиссах, урегулировать спор и вернуться к прежней жизни. Отвечу прямо: это катастрофическое заблуждение, вытекающее из неверного понимания природы этой войны и ее истинных мотивов. Что ведет к ужасным последствиям для всего мира", - отметил Подоляк.

По его словам, любые договоренности с Россией не стоят и ломанной копейки. Разве можно договариваться со страной, которая всегда цинично пропагандистски лжет?

"Любые объяснения РФ – только игра слов. В реальности Россия развязала классическую захватническую войну в духе Средних веков: малообразованный, но обвешанный крылатыми ракетами агрессор решил захватить гораздо более современную и менее вооруженную страну, уничтожить ее народ, вернуть на территории разруху, грязь и толпы пьяных бомжей, а также присвоить себе чужое имущество. Такова природа российского имперского государства – страны-гопника: оно не создает новые ценности (культурные, научные или технологические), но упорно разрушает чужие", - заверил Подоляк.

По словам советника главы ОП, эта война не про то, в каких границах будет государство Украина. Эта война про то, по какой траектории будет развиваться мир.

"Вчерашняя история Европы – это, безусловно, история кровопролитных войн. Потому что ценились сила, монстры и право нанести первый вероломный удар. Обе мировые войны, кстати, тоже начинались с территориальных споров, пропагандистской истерии, желания нелюдей убивать и жечь свободных людей. После 1945 года мир, сказав "никогда снова", попытался изменить правила. В повестку вошли вопросы человеческого прогресса: продления времени и качества жизни, биотехнологии, генная инженерия, искусственный интеллект, сервисные технологии, коммуникации без границ etc. Сегодня мы могли бы говорить о цивилизационном прогрессе. Но из российского средневекового лагеря с вертухаями снова выполз людоед с глазами, в которых – пустота и ненависть. И потому мы теперь говорим об обстрелах мирных городов, массовых изнасилованиях женщин, трехлетних детях, которые голодают в подвалах, и краже зерна. Времена Золотой Орды вернулись? Московия показала свое истинное лицо, которое безумно любит Соловки, Главное управление лагерей, пытки, "расстрельные тройки" и обязательные насильственные депортации целых народов?" - спрашивает Подоляк.

Он заверил, что Украина будет воевать с Россией до победного финала: у нас нет других вариантов.

"И если Запад опять дрогнет, в очередной раз обнажит свой глубинный страх перед русским монструозным миром, Европу, мир в целом ожидает новый кровавый передел границ, хаос, волны беженцев, голод, новые правила безопасности, когда человеческая цивилизация вынуждена платить дань гопнику с ядерным чемоданчиком. Россия сделает беднее каждого жителя Европы, спровоцирует тяжелый голод в Азии и Африке и инициирует новые территориальные конфликты. Десятки, сотни криминальных анклавов, где стодолларовые воры и бандиты будут натягивать на себя одежды "премьеров" и "министров"", - говорит Подоляк.

Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности, отметил советник главы ОП. По его словам, варвара можно остановить только силой и только вместе.

"И сделать это мы должны ради наших детей. Таких открытых, чистых, прогрессивных, улыбающихся миру. Иначе… мир ждут очень темные времена", - предупредил Подоляк.

Как ранее сообщал УНИАН, 25 мая бывший государственный секретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, даже если от нее потребуются уступки. По его словам, переговоры между РФ и Украиной должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они приведут к последствиям, которые будет нелегко преодолеть.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Киссинджера "давосским паникером".

Президент Владимир Зеленский жестко ответил бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру на предложение согласиться на потерю части территорий взамен на прекращение войны.

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