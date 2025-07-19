В Азербайджане советуют украинцам отвоевать оккупированные Россией территории.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел параллели между ситуацией в Украине и спором с Арменией за Нагорный Карабах. Он напомнил, что азербайджанцы отвоевали территории и посоветовал украинцам сделать то же самое. Об этом он сказал, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

"Я когда-то имел возможность отвечать на вопрос представителя Украины, на одном из мероприятий несколько лет назад. Примерно такой же был вопрос. И мой ответ не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа: никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы", - сказал Ильхам Алиев.

Он напомнил, что Азербайджану удалось отвоевать Нагорный Карабах, который долгое время был контролировала армянская армия. Сказал, что Совет Безопасности ООН в свое время принял четыре резолюции, согласно которым Армения должна была вывести войска с этой территории. Но ни одна из них не была выполнена.

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"Мы решили, что создадим новые реалии и вы будете с ними мириться. Так и случилось", — сказал он.

Президент напомнил, что Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом военным путем. Он пожелал украинцам не сдаваться и сделать то же самое, отвоевав оккупированные Россией территории.

Обострение отношений Азербайджана с Россией

Напомним, что после того, как над территорией Чечни во время воздушной тревоги был сбит азербайджанский пассажирский самолет, отношения между Москвой и Баку значительно ухудшились. Азербайджан требует непредвзятого расследования и наказания виновных. Алиев заявлял, что власти Чечни вовремя не закрыли воздушное пространство и винит их в катастрофе.

На фоне обострения отношения Россия усиливает военное присутствие в Армении. По данным ГУР Минобороны Украины, увеличился российский контингент на военной базе в Гюмри. В ГУР также видят признаки того, что Россия попробует дестабилизировать ситуацию в регионе.

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