Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посетит Украину на следующей неделе.
Как сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на официальную Оттаву, визит направлен на подтверждение поддержки Канадой суверенитета Украины и усилия для сдерживания агрессивных действий Россией.
Джоли встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и совершит поездку на запад страны, чтобы пообщаться с Канадской учебной военной миссией в составе 200 человек, которая работает там с украинскими военными с 2015 года.
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Как сообщал УНИАН, 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обменялись видением международных усилий для деэскалации ситуации вокруг агрессивных действий России в отношении Украины. Также они обсудили возможность продления миссии UNIFIER.
Операция UNIFIER - это военная тренировочная миссия Вооруженных сил Канады (CAF), которая началась в 2015 году в ответ на просьбу правительства Украины о поддержке Силовых структур Украины (ССУ). Операция помогает формировать и увеличивать возможности и способности ССУ, вместе с этим работая в направлении достижения взаимосовместимости с НАТО.
Канада каждые полгода отправляет в Украину группу примерно из 200 членов CAF. Военнослужащих выбирают на основе навыков, которые они вносят в учебную программу. Члены CAF будут в Украине до конца марта 2022 года.