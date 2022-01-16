Мелани Джоли приедет в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку и усилия для сдерживания России.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посетит Украину на следующей неделе.

Как сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на официальную Оттаву, визит направлен на подтверждение поддержки Канадой суверенитета Украины и усилия для сдерживания агрессивных действий Россией.

Джоли встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и совершит поездку на запад страны, чтобы пообщаться с Канадской учебной военной миссией в составе 200 человек, которая работает там с украинскими военными с 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обменялись видением международных усилий для деэскалации ситуации вокруг агрессивных действий России в отношении Украины. Также они обсудили возможность продления миссии UNIFIER.

Операция UNIFIER - это военная тренировочная миссия Вооруженных сил Канады (CAF), которая началась в 2015 году в ответ на просьбу правительства Украины о поддержке Силовых структур Украины (ССУ). Операция помогает формировать и увеличивать возможности и способности ССУ, вместе с этим работая в направлении достижения взаимосовместимости с НАТО.

Канада каждые полгода отправляет в Украину группу примерно из 200 членов CAF. Военнослужащих выбирают на основе навыков, которые они вносят в учебную программу. Члены CAF будут в Украине до конца марта 2022 года.