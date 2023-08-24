Офицеры ФСБ полностью лояльны к Путину и при этом им подчиняется пограничная служба, указывают источники.

В британских военных кругах считают наиболее вероятной версией, что за сбитием самолета главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стоит служба безопасности Российской Федерации.

Корреспондент "Би-Би-Си" по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер поговорил с источниками в британских военных кругах. Они склонны думать, что Пригожина ликвидировала Федеральная служба безопасности России.

Офицеры ФСБ полностью лояльны к Путину и при этом им подчиняется пограничная служба, указывают источники.

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По их мнению, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов укрепили свои политические позиции в результате смерти Пригожина - свою цель этот тандем выполнил.

Смерть Пригожина - что известно

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, на борту которого находилось 10 человек. Никто не выжил, в том числе Пригожин.

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что за ликвидацией Пригожина стоит министр обороны России Сергей Шойгу.

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