ЕС должен продолжать усиливать давление на Россию.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что война с Россией будет выиграна на поле боя.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные 500 миллионов евро от ЕС находятся в стадии реализации. Поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины", - написал Боррель.

Он заявил, что жестокое нападение России на беззащитных людей в Краматорске вновь демонстрирует полное неуважение Кремля к человеческой жизни.

"Это только усилит нашу поддержку Украины", - отметил он.

Также Борррель подчеркнул, что ЕС нужно продолжать усиливать давление на Россию.

"Мы уже ввели масштабные санкции, но необходимо сделать больше в энергетическом секторе, в том числе в нефтяном. В понедельник я созову Совет ЕС по иностранным делам для обсуждения следующих шагов", - отметил он.

Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн и Жозепом Боррелем. Также они посетили освобожденную Бучу, в которой русские солдаты убивали мирных граждан.

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