Кроме отправки вооружения и боеприпасов, Эстония также планирует увеличить так называемую мягкую помощь Украине.

Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы.

Впрочем, для окончательного решения необходимо получить разрешение от США, страны происхождения ракет, а также от Финляндии и Германии, бывших владельцев гаубиц, сообщает ERR.

Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку Украины на фоне концентрации российских войск на нашей границе.

"В целом, Эстония приняла решение в Министерстве обороны, что наше желание - поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации в сфере безопасности. То, что мы сейчас рассматриваем - это ракеты Javelin для противотанковых ракетных комплексов, 122-мм гаубицы и боеприпасы к ним", - сказал глава Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет.

Однако он отметил, что сначала нужно получить разрешение от США как страны-производителя ракет.

"В случае с гаубицами, поскольку мы получили их из Финляндии, которая, в свою очередь, получила их из Германии, мы должны спросить у Германии и Финляндии согласие на передачу вооружения, и это процесс, который мы начали с этими странами", - добавил Куймет.

Поэтому от того, как долго продлятся переговоры с этими странами, зависят сроки оказания помощи Украине.

Кроме отправки вооружения и боеприпасов, Эстония также планирует увеличить так называемую мягкую помощь Украине.

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"Эстонская компания готовит мобильный полевой госпитальный комплекс для Вооруженных сил Украины за средства немецкой военной помощи", - сказал Куймет. По его словам, что роль Эстонии заключалась в координации проекта и обучении украинских военных медиков применению этого комплекса.

Его планируют передать Украине в феврале, стоимость такого госпиталя - около пяти миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о готовности Вильнюса передать Украине летальное оружие. Он не уточнил, какое оружие Литва передаст Украине.

Возможное вторжение РФ в Украину

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В ноябре Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

Кроме того, в других СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

По сообщению Financial Times, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года.

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