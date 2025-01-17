Трамп, вероятно, обижен на Зеленского еще с 2019 года.

Дональд Трамп лично не любит Владимира Зеленского, а еще он, скорее всего, будет пытаться вывести США из НАТО. Об этом в интервью немецкому изданию N-TV рассказал бывший адвокат избранного президента США Майкл Коэн.

"Я верю, что он выйдет из НАТО. Дональд Трамп говорил об этом в 2017 году, он говорил об этом и в ходе нынешней предвыборной кампании. Он считает, что НАТО - это пустая трата денег, и если кто-то хочет, чтобы Соединенные Штаты его защищали, он должен за это платить", - говорит Коэн о взглядах Трампа.

Экс-адвокат Трампа уверен, что непредсказуемость и уязвленное самолюбие его бывшего подопечного может стать большой проблемой для Украины.

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"Зеленский не сделал того, о чем его просил Дональд, а именно не начал расследование в отношении Байдена. Вот почему Трамп испытывает неприязнь к Зеленскому. Они могут пожимать друг другу руки сколько угодно. В конце концов, это ничего не значит", - уверен Коэн.

Впрочем, есть и альтернативное мнение. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в комментарии для Der Spiegel выразил уверенность, что именно раздутое эго Трампа может помочь Украине.

"В каком-то смысле я оптимистичен и надеюсь, что президент Трамп не хочет, чтобы его считали проигравшим. Он не хочет быть тем, кто потеряет Украину", - заявил отставной генерал.

Отношение Трампа к Зеленскому и НАТО

Как писал УНИАН, ранее СМИ называли несколько причин того, почему Трамп, вероятно, недолюбливает Украину и ее лидера Владимира Зеленского. В этом контексте обычно вспоминается скандальный разговор Трампа-Зеленского летом 2019 года, когда Трамп якобы пытался давить на собеседника, чтобы тот открыл уголовное производство против сына Джо Байдена, Хантера, который когда-то имел бизнес в Украине. Зеленский тогда отказал Трампу, а позже из-за этого разговора демократы пытались устроить Трампу импичмент.

Также мы рассказывали, что Джон Болтон, который занимал должность советника президента по национальной безопасности при первой каденции Трампа, в мемуарах вспоминал о желании своего шефа вывести Америку из НАТО. По его словам, тогда Трампа приходилось неоднократно отговаривать от выхода из НАТО. Болтон выражал убеждение, что на втором сроке Трамп уже точно выведет Соединенные Штаты из НАТО.

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