В Варшаве отрицают наличие дипломатического конфликта с Киевом.

Между Украиной и Польшей нет никакого дипломатического конфликта, контакты по проблемным вопросам продолжаются. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире Polsat News.

Он подчеркнул, что интересы Польши для него на первом месте, поэтому несмотря на давление со стороны Киева он решил сделать заявление о падении украинской ракеты в городке Пшеводув, потому что "поляки заслуживают правды". Так же было и случае с зерном, уверяет Дуда.

"Зерно из Украины пришло в Польшу, заполонило наш рынок, нанесло ущерб интересам польских фермеров, это надо было решительно остановить, и мы просто это сделали", – говорит он.

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Польский президент заверил, что диалог между Польшей и Украиной продолжается.

"Абсолютно никакой остановки не было. Дипломатического конфликта нет", - подчеркнул Дуда и отметил, что польские оружейные компании продолжают выполнять контракты на автомобили Rosomak и САУ Krab, системы Piorun и карабины Grot для Украины.

Дуда также подчеркнул, что когда нужно, общается с Владимиром Зеленским.

Зерновой спор с Польшей - последние новости

Как писал УНИАН, польская сторона считает недостаточным решение Украины о приостановлении иска во Всемирную торговую организацию относительно польского запрета на украинское зерно. Варшава требует окончательного отзыва жалобы, а не приостановки производства.

В ответ заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев продолжает искать политическое решение зернового конфликта с Польшей. По его словам, жалоба в ВТО потеряет свой смысл после того как польские власти отменит свой национальный запрет на украинское зерно.

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