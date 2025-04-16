Ряд аналитиков уже увидели едва ли не прямое эмбарго от Трампа, но в Киеве настроены более оптимистично.

В Офисе президента Украины считают, что США согласятся продать Киеву оружие, вопреки последним заявлениям Дональда Трампа. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Президент Украины обращается к США, чисто прагматично говорит, давайте будем у вас покупать оружие. Для производителей оружия, которые являются донорами Республиканской партии, присутствие в войне Украины против России очевидно положительное, потому что оно увеличивает прибыльность этих компаний, увеличивает долю на глобальном рынке и влияние этих компаний", - заявил он.

По мнению Подоляка, отказ от коммерческой продажи оружия Украине стал бы непрагматичным решением. Именно поэтому Трамп не будет блокировать такие поставки, уверен представитель ОП.

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"Он может там делать любые заявления, но продавать оружие в полном объеме, особенно оружие, которое является эффективным сегодня против российского оружия, которое является прямым конкурентом американских оружейников, это очевидные плюсы", - подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП уверен, что продажи американского оружия Украине начнутся сразу, как только Трамп осознает масштабы репутационного ущерба для себя со стороны Путина.

Трамп раскритиковал желание Украины приобрести американское оружие

Как писал УНИАН, несколько дней назад президент Владимир Зеленский озвучил желание Украины приобрести у США большой пакет вооружений, в частности системы ПВО. В целом речь идет о 30-50 миллиардах долларов.

Однако реакция Трампа была неоднозначной. Он не показал никакой заинтересованности в подобной сделке и в очередной раз раскритиковал Зеленского, возложив на него ответственность за российское вторжение.

"Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что люди дадут тебе ракеты", - сказал Трамп.

Некоторые аналитики расценили такую реакцию президента США как фактический отказ поставлять Украине оружие даже за деньги.

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