Экс-министр иностранных дел Украины поделился, что глава МИД другой страны пытался оправдать Россию.

Некоторые страны мира совершенно по-другому воспринимают войну в Украине. Из-за этого на различных дипломатических встречах могут возникнуть неприятные разговоры.

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 Каналу. Он поделился, что ему хотелось "послать вслед за российским кораблем" главу МИД другой страны.

"Мне казалось, что меня уже ничего не может вывести из равновесия, но был разговор с министром иностранных дел одной латиноамериканской страны. Честно, я просто на встрече едва не послал его вслед за российским кораблем. Украинцы тоже должны понимать этот момент: то, как мы видим войну - это одно, а то, как ближайшие к нам страны ее видят - это другое. То как видят нашу войну в Африке, в Азии, в Латинской Америке - вообще другая планета", - сказал Кулеба.

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Дипломат подчеркнул, что таких разговоров было несколько. В них глава МИД латиноамериканской страны говорил о том, что Украине нужно перестать давать оружие и простить Россию. Он заявил, что ему было трудно слушать подобные заявления:

"Когда тебе начинают совершенно серьезно рассказывать, мол, "мы вам так сочувствуем, но искренне верим, что надо перестать поставлять вам оружие - тогда война закончится. Вы знаете, Россия, конечно, совершила ошибку, но РФ - добрая и позитивная страна, которая сделала нам всем много добра, поэтому давайте как-то находите взаимопонимание". Или о "двух славянских народах, которых заставили между собой воевать". Это были 3-4 разговора, когда конкретно хотелось послать".

Другие заявления Кулебы

Ранее УНИАН писал, что экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался об идеи создать ядерное оружие в Украине. Он считает, что это создаст больше проблем, чем решит.

Кроме того, Кулеба заявлял, что министр иностранных дел Сергей Лавров не знал, что будет война. По его словам, в РФ решение о полномасштабной вторжении в Украину было принято в очень узком кругу.

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