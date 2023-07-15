Секретарь СНБО напомнил, что Украина уже более 500 дней борется с армией РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал реакцию Владимира Зеленского перед саммитом в Вильнюсе. Он отметил, что президент отстаивает интересы Украины.

"Это не реплика президента Зеленского. Это высказывание президента страны, на территории которой идет большая война. И мы должны с вами это понимать. Президент представляет нашу страну, и он отстаивает интересы, прежде всего, нашей страны", - отметил Данилов в интервью радио NV.

При этом он указал, что в XXI веке в центре Европы более 500 дней идет война, которую нужно завершить, ведь каждый день гибнут люди.

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"Что касается ситуации, что кому-то нравится, кому-то не нравится. Я еще раз подчеркиваю: мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В XXI веке в центре Европы происходит война более 500 дней. Мы бы точно понимали, что с этим вопросом нужно как можно скорее заканчивать, чтобы поставить точку. Каждый день гибнут люди. Не нужно это воспринимать как какие-то личные вызовы. Следует находить на сложные вопросы ответы", - подытожил секретарь СНБО.

Заявление Зеленского перед саммитом НАТО - что известно

Саммит Альянса в Вильнюсе состялся 11-12 июля 2023 года. В первый день встреч представителей стран-членов НАТО президент Украины Владимир Зеленский выразил раздражение из-за появления неприемлемых формулировок для Украины в кулуарах саммита.

При этом он указал, что Украина не будет обменивать свои территории на любой статус.

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