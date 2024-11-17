Военный напомнил, что на войне вообще-то важен фактор неожиданности при проведении любой операции.

Россия всегда получает возможность подготовиться к действиям ВСУ, поскольку западные союзники и сами украинцы заранее анонсируют эти действия. Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Он отметил, что успех любой военной операции в определенной степени зависит от того, насколько она является неожиданной для врага. Однако в российско-украинской войне эту аксиому "принципиально все игнорируют".

"Решение о разрешении Украине бить по территории РФ западным оружием должно было быть сюрпризом для противника. Но мы уже привычно обсуждаем это публично - как и контрнаступление, как и еще кучу вопросов, которые нельзя разглашать. Благодаря этому у врага всегда есть возможность подготовиться", - написал Жорин в своем Телеграмм.

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Военный одобрительно отозвался о предоставлении Украине разрешения бить западными ракетами по РФ, но обратил внимание, что это произошло поздно.

"Еще хуже, что всем анонсировали", - добавил он.

Партнеры сняли ограничения на использование западных ракет

Как писал УНИАН, сегодня стало известно, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ. Эту информацию распространила газета The New York Times. Официального подтверждения пока нет.

Почти сразу после этого французская газета Le Figaro сообщила, что Франция и Великобритания также сняли ограничения на использование Украиной французских ракет SCALP и британских Storm Shadow.

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