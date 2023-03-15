14 марта над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником, в результате чего ВВС США были вынуждены сбить свой БПЛА.

Инцидент с американским БПЛА является сигналом от Путина о готовности к расширению зоны конфликта. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Twitter.

"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный Россией в Черном море, - это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон. Тактика ва-банк - постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств", - написал он.

Атака РФ на MQ-9 Reaper - что известно

14 марта американские военные сообщили, что над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником, в результате чего Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой беспилотный летательный аппарат.

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По их информации, беспилотник MQ-9 Reaper проводил "обычную операцию" в международном воздушном пространстве.

Согласно заявлению Европейского командования армии США, во вторник в 7:03 по среднеевропейскому времени два российских самолета Су-27 совершили "опасный и непрофессиональный" перехват дрона.

Один из российских самолетов, как говорится в заявлении, ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось затопить собственный дрон, потому что было потеряно управление.

Командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер отметил, что "агрессивные действия российского экипажа опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации".

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