Евросоюз подготовит санкции против РФ из-за организации псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях.

Вице-президент Европейской комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Россия выбрала путь конфронтации вместо прекращения войны против Украины.

Об этом говорится в декларации Борреля, обнародованной на сайте Европейского Совета.

"Евросоюз осуждает последнее обострение Россией ее незаконной, неспровоцированной и необоснованной агрессии против Украины. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества к России немедленно прекратить ее военную агрессию против Украины, российское руководство, к сожалению, решило по-другому", - отметил Боррель. Видео дня

В частности, высокий представитель ЕС заявил, что 21 сентября Россия выбрала путь конфронтации, анонсируя частичную мобилизацию и поддерживая организацию незаконных референдумов на оккупированных ею украинских территориях, а также снова из-за угроз применить оружие массового поражения.

"ЕС строго осуждает планы по организации незаконных референдумов, направленных на аннексию Россией территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей – частей Украины, которые на данный момент оккупированы Россией", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что эти незаконные референдумы являются еще одним вопиющим нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и серьезным нарушением Устава ООН.

Боррель заявил, что действия России в Украине продолжают угрожать миру и безопасности в Европе и во всем мире, а также имеют серьезные глобальные последствия в виде усиления дефицита продовольствия и роста цен на энергоресурсы.

"ЕС повторяет свои призывы к России придерживаться принципов Устава ООН и отменить эти незаконные планы. Россия, ее политическое руководство, и все причастные к организации этих "референдумов" и других нарушений международного права и международного гуманитарного права в Украине будут привлечены к ответственности, и дополнительные ограничительные меры против России будут предложены как можно скорее в координации с нашими партнерами", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что Евросоюз и его страны-члены никогда не признают оккупированные территории ничем иным, кроме как частью Украины, и будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности столько, сколько это будет необходимо.

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Евросоюза согласились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия Украине.

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