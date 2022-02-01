В настоящее время кандидатура проходит стандартную проверку с украинской стороны.

Президент Байден близок к назначению посла США в Украине, но его администрация все еще ожидает официального одобрения от украинского стороны.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американском и украинском правительстве. В частности, по словам источника CNN, Байден выбрал Бриджит Бринк – нынешнего посла США в Словакии, но официально еще не выдвинул ее кандидатуру, потому что украинское правительство пока не дало согласия.

Высокопоставленный чиновник в Украине подчеркнул, что в процессе не было никаких задержек, отметив, что США предложили нового кандидата на должность посла около недели назад, и он сейчас проходит стандартную проверку.

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Госсекретарь Энтони Блинкен недавно заявил, что в ближайшее время будет объявлена кандидатура посла США в Украине.

"Я могу сказать вам, что когда будет назначен посол, этот человек будет пользоваться полным доверием президента Соединенных Штатов, что человек будет кем-то, кого я хорошо знаю и с кем у меня близкие отношения, и этот человек будет обладать очень очевидным опытом и знаниями в этой области", – заявил он.

В настоящее время интересы США в Украине представляет временный поверенный в делах Кристина Квин.

Посол США в Украине: детали

Предыдущий посол США в Украине Мари Йованович завершила свою работу в конце мая 2019 года.

Прошлая администрация при президентстве Дональда Трампа предлагала кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на пост посла США в Украине, но до назначения не дошло.

В начале 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что администрация президента США Джо Байдена ищет новую кандидатуру на должность посла в Украине.

В октябре 2021 года народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко во время визита в Вашингтон сообщил, что в США рассматривают три кандидатуры на должность посла в Украине. Среди них: посол США в Пакистане Пол У. Джонс, посол США в Сербии Энтони Годфри и посол США в Словакии Бриджет Бринк.