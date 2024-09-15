Украина и Великобритания призывают президента США дать зеленый свет атакам по территории России.

Президент США Джо Байден дал понять, что решение о разрешении Украине запускать ракеты западного производства по России не будет принято, пока он не встретится с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в конце месяца. Об этом пишет The Telegraph.

Издание напоминает, что Украина и некоторые ее союзники, включая Великобританию, призывают президента США дать зеленый свет использованию оружия для ударов по авиабазам и другим стратегически важным военным целям РФ. Зеленский должен встретиться с Байденом в конце сентября в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН.

"США обеспокоены тем, что предоставление Украине разрешения обстреливать Россию западными ракетами приведет к эскалации конфликта. ... Ракетам Storm Shadow, радиус действия которых составляет около 150 миль (более 240 километров - УНИАН), приписывают перелом в ходе войны, позволив Киеву поразить российские командные центры и склады снабжения в оккупированной Украине глубоко за линией фронта", - говорится в статье. Видео дня

Между тем Министерство обороны Великобритании подтвердило, что российские войска пытались отбить украинское вторжение и отбили часть территории в районе Курска.

Визит Зеленского в США: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в этом месяце встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан раскрыл детали предстоящего разговора.

По его словам, главы государств будут обсуждать вопрос разрешения на удары по России американскими дальнобойными ракетами.

Ранее Зеленский сообщил, что повезет Байдену "пакет победы". Он отметил, что представит главе Белого дома систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу, чтобы поставить эту войну на курс к миру.

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