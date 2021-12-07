Речь идет о флешмобе "Українці чинитимуть опір".

Спикер украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович и председатель Комитета ВР по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность") поспорили из-за флешмоба "Українці чинитимуть опір".

Как передает корреспондент УНИАН, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Арестович обвинил оппозицию в оскорблении президента Украины Владимира Зеленского, что он, мол, капитулирует перед Россией.

"Лозунг такой, что когда Зеленский капитулирует даже, то мы будем биться до последнего", - рассказал он.

По его словам, он очень хорошо знает Зеленского и тот "боец, который будет драться до последнего".

Читайте такжеСуд подтвердил приговор Януковичу за госизмену - 13 лет тюрьмы"Это будет последний человек, который капитулирует", - подчеркнул он.

Климпуш-Цинцадзе перебила Арестовича, обвинив его в искажении сути флешмоба.

Она сказала: "Флешмоб от оппозиции: "Українці чинитимуть опір". И если вы видите в этом слово Зеленский, то вы, наверное, плохо читаете и вам видятся дополнительные буквы в этой фразе".

Как известно, украинские публичные деятели подписались под обращением к президенту США Джо Байдену. В нем говорится, что украинцы будут сопротивляться (#UkrainiansWillResist) до полной победы в войне за свою свободу и суверенитет. Обращение обнародовали накануне переговоров Джо Байдена и Владимира Путина.

Некоторые пользователи сети продолжили этот флешмоб, добавив, что "мира" на условиях России не будет "даже если Запад договорится с Путиным, а власть Зеленского капитулирует".

Переговоры Байдена и Путина

Напомним, что переговоры Джо Байдена и Владимира Путина состоятся 7 декабря.

Главной темой разговора политиков станет Украина. Также президенты обсудят отношения между Вашингтоном и Москвой.

По сообщениям СМИ, президент Соединенных Штатов проведет переговоры с Владимиром Зеленским после разговора с Путиным.

Автор: Надя Пришляк