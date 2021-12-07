Спикер украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович и председатель Комитета ВР по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность") поспорили из-за флешмоба "Українці чинитимуть опір".
Как передает корреспондент УНИАН, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Арестович обвинил оппозицию в оскорблении президента Украины Владимира Зеленского, что он, мол, капитулирует перед Россией.
"Лозунг такой, что когда Зеленский капитулирует даже, то мы будем биться до последнего", - рассказал он.
По его словам, он очень хорошо знает Зеленского и тот "боец, который будет драться до последнего".
Читайте такжеСуд подтвердил приговор Януковичу за госизмену - 13 лет тюрьмы"Это будет последний человек, который капитулирует", - подчеркнул он.
Климпуш-Цинцадзе перебила Арестовича, обвинив его в искажении сути флешмоба.
Она сказала: "Флешмоб от оппозиции: "Українці чинитимуть опір". И если вы видите в этом слово Зеленский, то вы, наверное, плохо читаете и вам видятся дополнительные буквы в этой фразе".
Как известно, украинские публичные деятели подписались под обращением к президенту США Джо Байдену. В нем говорится, что украинцы будут сопротивляться (#UkrainiansWillResist) до полной победы в войне за свою свободу и суверенитет. Обращение обнародовали накануне переговоров Джо Байдена и Владимира Путина.
Некоторые пользователи сети продолжили этот флешмоб, добавив, что "мира" на условиях России не будет "даже если Запад договорится с Путиным, а власть Зеленского капитулирует".
Переговоры Байдена и Путина
Напомним, что переговоры Джо Байдена и Владимира Путина состоятся 7 декабря.
Главной темой разговора политиков станет Украина. Также президенты обсудят отношения между Вашингтоном и Москвой.
По сообщениям СМИ, президент Соединенных Штатов проведет переговоры с Владимиром Зеленским после разговора с Путиным.