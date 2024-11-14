Народный депутат Одарченко получил наказание за взятку, хотя не присутствовал в зале суда.

Высший антикоррупционный суд(ВАКС) назначил наказание народному депутату Андрею Одарченко в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать некоторые должности в течение трех лет. Приговор был объявлен по делу о подкупе. В то же время приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней в суде апелляционной инстанции.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram. Одарченко, якобы, пытался подкупить бывшего председателя Государственного агентства восстановления инфраструктуры Мустафу Найема суммой в размере 50 тысяч долларов.

"Суд учел доказательства, собранные в ходе досудебного расследования детективами НАБУ и прокурорами САП, и признал депутата виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.

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В САП напомнили, что 18 сентября депутат не явился в судебное заседание. О причинах неявки он суд и прокурора не сообщил. Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о месте нахождения их подзащитного и отметили отсутствие связи с ним.

По информации Bihus.info, таким образом он хотел получить средства из Фонда ликвидации последствий агрессии для ремонта зданий университета, где был ректором.

"Беглец после пересечения границы обратился в государственные органы Румынии о получении убежища. Затем на заседании ВАКС заявил онлайн, что выехал "из-за опасности его здоровью", - говорится в сообщении.

Другие новости о беглых нардепах-беглецах

Ранее УНИАН сообщал, что нардеп Куницкий, возможно, сбежал из Украины. "Как давно нардеп за границей - точно сказать трудно. Однако согласно информации на сайте Верховной Рады в разделе "Голосование депутата", он отсутствовал на голосованиях в течение всего октября", - отмечают антикоррупционеры.

Кроме того, в ГБР подтвердили, что Дмитрук сбежал из Украины. "Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал", - говорится в сообщении.

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