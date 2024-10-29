Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать досудебное расследование деятельности компании "Финпорт Текнолоджис Инк", которая обслуживала тендеры государственных структур, в том числе, органов прокуратуры, НАПК на общую сумму более 60 млн грн. Владельцем компании является отец главы Львовской ОГА Максима Козицкого Зиновий Козицкий.

Соответствующее решение было принято по иску общественного союза "Последний бастион", пишут Факты.

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Как отметил председатель союза Геннадий Сикалов, ВАКС согласился с доводами заявителя о том, что фактически монопольное обслуживание правоохранительных структур компанией родственника представителя высшей власти, которым является председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, содержит признаки преступления, создает конфликт интересов и должно быть всесторонне и объективно расследовано.

"Подход чиновников, который мы видим, является вызовом для общества, поскольку компания, контролируемая членом семьи топ-чиновника, обслуживает правоохранительные структуры. Которые согласно законодательству, должны контролировать деятельность этого чиновника. Конечно же, на практике подобного контроля быть не может, поскольку фактически мы наблюдаем симбиоз чиновника и соответствующих правоохранительных органов", - отметил Сикалов.

Он отметил, что компания "Финпорт Текнолоджис Инк." в течение многих лет систематически выигрывает тендеры на разработку сайтов для ОГП и НАПК, причем большинство из них происходили без конкуренции или же компания выступала единственным участником.

По его словам, с 2019 года "Финпорт Текнолоджис Инк." практически имеет монополию, ежегодно выигрывая тендеры на поддержку веб-порталов для прокуратуры. При этом услуги компании дорожали на 20-30% ежегодно.

Зато ее активы на балансе оцениваются лишь в 45 тысяч гривен, что равно стоимости двух недорогих ноутбуков, тогда как от государства подрядчик получил более 61 миллиона гривен.

Председатель общественного союза "Последний бастион" также отметил, что признаком коррупционного сговора является тот факт, что ряд дел против компаний семьи Козицких, надзор за которыми осуществляла прокуратура, не доведены до завершения, заморожены или прекращены.

"Как могут НАПК или прокуратура расследовать деятельность этих предприятий, если они фактически обеспечивают функционирование самих органов? Это создает ситуацию, которую в народе называют "рука руку моет", - подытожил Геннадий Сикалов.

Как сообщалось, с 2019 года "Финпорт Текнолоджис Инк." регулярно выигрывает тендеры на создание и техническую поддержку сайтов органов прокуратуры. Общая сумма, которую органы прокуратуры за два последних года уплатили компании отцу председателя Львовской ОВА Максима Козицкого Зиновию, составляет не менее 7 млн грн.

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