Президент представил в Днепропетровске "Стратегию реформ - 2020"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президент подчеркнул свою готовность и волю к воплощению реформ, целью которых является достижение соответствия критериям Европейского Союза в 2020 году. "Цель - 2020. Год, когда Европейский Союз удовлетворит украинское требование о предоставлении перспективы членства", - отметил Порошенко.

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Глава государства особо отметил, что сейчас более 70 процентов украинцев поддерживают интеграцию Украины в ЕС.

Программу реформ студентам также представили Вице-премьер-министр Владимир Гройсман и заместитель Главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив, подчеркивается в сообщении.