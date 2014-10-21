Президент представил в Днепропетровске "Стратегию реформ - 2020"
Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область представил "Стратегию реформ - 2020" студентам Днепропетровского национального университета имени О. Гончара.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается в сообщении, президент подчеркнул свою готовность и волю к воплощению реформ, целью которых является достижение соответствия критериям Европейского Союза в 2020 году. "Цель - 2020. Год, когда Европейский Союз удовлетворит украинское требование о предоставлении перспективы членства", - отметил Порошенко.
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Глава государства особо отметил, что сейчас более 70 процентов украинцев поддерживают интеграцию Украины в ЕС.
Программу реформ студентам также представили Вице-премьер-министр Владимир Гройсман и заместитель Главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив, подчеркивается в сообщении.