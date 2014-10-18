СБУ предупредила серию терактов на стратегических объектах Запорожья

Как говорится в сообщении пресс-центра СБУ, диверсионная группа планировала теракты с целью распространения панических настроений среди населения и дестабилизации ситуации в регионе накануне внеочередных парламентских выборов.

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Главарь группы - 39-летний гражданин Украины, который в апреле присоединился к боевикам из "ДНР" и в составе вооруженных бандформирований захватывал административные здания, совершал нападения на позиции украинских военных.

Установлено, что злоумышленники получали задания и детальные инструкции от главарей боевиков из "ДНР" о проведении диверсий на объектах инфраструктуры Запорожья. В частности, диверсанты готовили совершить взрыв в помещении избирательного штаба одной из украинских политических сил, следующим объектом должны были стать сооружения жизнеобеспечения региона.

Кроме этого, преступники должны были обеспечить прибытие и размещение на конспиративных квартирах в Запорожье других вооруженных диверсионно-подрывных групп. Они собирали данные о расположение блокпостов и надежность охраны объектов инфраструктуры. Фото и видео этих объектов, а также их графические схемы диверсанты присылали своим кураторам-террористам.

16 октября во время спецоперации в Запорожье и Энергодаре сотрудники СБУ одновременно задержали трех злоумышленников-диверсантов.

Во время задержания и обысков правоохранители изъяли 2 гранаты Ф-1, 16 единиц холодного оружия, охотничье ружье, травматический пистолет, переоборудованный под стрельбу боевыми патронами, электродетонаторы, 200-граммовую тротиловую шашку, пулеметную ленту с патронами, 15 подготовленных бутылок с "коктейлями Молотова", комплекты военной формы без опознавательных знаков и символику террористических организаций. Также обнаружены химические вещества, компоненты, чертежи и инструкции для изготовления самодельных взрывных устройств. Кроме этого, изъяты уже подготовленные 4 СВП, начиненные саморезами и гвоздями.

В рамках уголовного производства по ст. 263 и ст. 258 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"; "террористический акт") продолжаются оперативно-следственные действия. Задержанных взяты под стражу, они дают показания.