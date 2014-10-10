НАТО прогнозирует ухудшение ситуации на Донбассе в ближайшие дни

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в интервью Deutsche Welle, передает "Украинская правда". "Это очень неустойчивая ситуация. Перемирие не соблюдается в определенных районах, и там возможно серьезное ухудшение ситуации в течение ближайших дней", - отметил он.

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По словам Александра Вершбоу, Россия должна разъяснить сепаратистам, что не поддерживает выборы, запланированные на 9 ноября. "Они не будут иметь никакой легитимности и не согласованы с Минским протоколом", - отметил заместитель генсека.

Он подчеркнул, что выполнение минского соглашения должно осуществляться в целом, а не выборочно.

"Предполагалось, что перемирие начнет действовать с 19 сентября. Но, конечно, сепаратисты с непрерывной российской военной помощью, которая течет через неконтролируемые международные границы, обостряют ситуацию нападениями на аэропорт Донецка", - отметил заместитель генсека НАТО.

По его мнению, Россия пытается "заморозить" конфликт на Донбассе, и существуют серьезные риски того, что ей это удастся. "Я считаю, что есть серьезная опасность этого (замораживание конфликта. -Ред.), и я думаю, что это то, что Россия пытается сделать в восточной Украине", - отметил он.