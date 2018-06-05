Вехи недели. Призраки коалиции, катализаторы очищения и здоровье на уровне Кабмина

Парламентская кампания набрала ход, и действия многих политиков легко объясняются нацеленностью на 26 октября, когда миллионы украинцев пойдут выбирать новый парламент. Петр Порошенко заблаговременно продемонстрировал иностранным инвесторам взаимопонимание с Арсением Яценюком, а львовскому истеблишменту – стремление придать особый статус английскому языку и непреодолимое желание сменить наконец-то главу Госпогранслужбы Николая Литвина. Арсений Петрович, у которого с английским все ОК, предложил создать коалицию в будущем парламенте еще до избрания парламентариев. Идея определенно имеет право на жизнь, ведь принципиальных разногласий в предвыборных программах политических согласий нет, противоречия могут быть только в кадровых вопросах. Пока даже главный президентский флюгер, простите, рупор Юрий Луценко уверяет, что «Блок Петра Порошенко» не станет формировать власть единолично. Юлия Тимошенко почувствовала себя лишней на этом празднике предварительного взаимопонимания и пообещала отправиться в Москву на суд над Надеждой Савченко.

Именно во Львове Петр Порошенко выразил готовность подписать закон «Об очищении власти», предварив свое решение констатацией его несовершенства. Генеральный прокурор Виталий Ярема этот закон и вовсе считает не соответствующим Конституции, словно и не знает, что решения подобного рода всегда носят политико-правовой характер. Шефу ГПУ во время подведения 100 дней в новой должности так и не удалось привести примеры собственной повышенной эффективности, если не считать таковой отстранение заместителя генпрокурора Анатолия Даниленко от исполнения служебных обязанностей.

Эта формулировка приобретает всю большую популярность. Правительство, к примеру, временно исторгло из своих рядов главного медика страны Олега Мусия, которому лично премьер устроил публичную выволочку прямо на заседании Кабмина. Оскорбленный в лучших чувствах обладатель посоха Асклепия на лацкане пиджака быстро сравнил новую власть со старой и дал понять, что к промахам в работе Минздрава не имеет никакого отношения.

Возвращаясь к теме люстрации, отметим, что она приобретает порой насильственный характер. Известный своими бойцовскими качествами Нестор Шуфрич был весьма неприветливо встречен в Одессе, куда один из лидеров «Оппозиционного блока» намерен вернуться после зализывания ран. Следы «гостеприимства» на лице Нестора Ивановича были столь заметными, что даже Арсен Аваков, которого сложно назвать его сторонником, призвал радикалов взять себя в руки. В предвыборном контексте стоит отметить, что программы «ОБ» и КПУ перекликаются, а лидер коммунистов Петр Симоненко выступил в роли главного пророссийского герольда на сессии ПАСЕ.

Хотя на Донбассе формально продолжается перемирие, это никак не отражается на событиях вокруг Донецкого аэропорта, защитников которого уже называют «киборгами». Отличилась и миссия ОБСЕ на востоке нашей страны, один из автомобилей которой выступил в качестве транспортного средства для боевиков. В любом случае Украине нужна передышка для пополнения арсеналов и улучшения снабжения армейских подразделений и добровольческих батальонов.