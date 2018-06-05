Диалог Петра со страной

О приоритетах

Приоритетными направлениями президентской «Стратегии 2020» названы: антикоррупционная реформа, обновление власти и бюрократического аппарата, судебная реформа, реформа правоохранительной системы, налоговая реформа, децентрализация, дерегуляция и развитие предприятий, реформа системы безопасности и обороны. Кроме этого, энергонезависимость и дальнейшая популяризация Украины в мире.

О реформах

Президент считает, что только реформы могут обновить государство, поскольку альтернатива, в случае их непроведения, – тотальный коллапс. В этой связи, по его словам, сегодня Украине нужно почти одновременно запускать более 60 реформ и специальных программ. «План практически непосильный. Но глаза боятся, а руки делают», - считает глава государства.

По его мнению, реформы могут удовлетворить запросы граждан и дадут ответ на требования международных инвесторов. «От реформ зависит наше существование. Вопрос в том, быть или не быть Украине. Уверен, что быть», - сказал он.

Одной из главных реформ Петр Порошенко назвал судебную, но «не потому что я под впечатлением от сегодняшней утренней встречи и визита на Съезд судей».

«Новые правила не заработают нигде и никогда, если не появится непредвзятая инстанция, которая беспристрастно будет осуществлять надзор за их соблюдением», - сказал президент.

Кроме этого, в рамках реализации «Стратегии 2020» глава государства поставил задачу Администрации президента и Кабинету министров подготовить пакет законопроектов для старта приоритетных реформ к открытию первого заседания нового парламента. «Себе лично, мозговому центру реформ в Администрации президента, в Кабинете министров ставлю задачу – подготовить пакет законопроектов для старта приоритетных реформ к открытию первого заседания новоизбранной Верховной Рады», - сказал он.

«Мое виденье очень простое - сразу же, новому составу Верховной Рады Украины, я предложу конституционные изменения, которые будут касаться вопросов децентрализации», - добавил президент.

По словам главы государства, после принятия соответствующих решений появится возможность провести местные выборы по всей Украине, «произойдет резкое увеличение полномочий местных советов, в том числе, бюджетных полномочий».

В то же время, от старого парламента президент пообещал потребовать принятия закона о Национальном антикоррупционном бюро.

О национальной валюте

Президент, совместно с представителями всех ветвей власти, включая главу Национального банка, обещает сделать все от него зависящее для стабилизации курса национальной валюты. По словам главы государства, курс гривни зависит от нескольких вещей, одна из которых - неблагоприятная внешняя конъюнктура для основных продуктов украинского экспорта. Порошенко отметил, что цены на зерно, как ключевого экспортного товара Украины, упали на 40%, на продукции металлургии – на 50%. При этом промышленный потенциал востока из-за войны, отметил президент, полностью остановил экспорт.

«В условиях войны инвестиции в страну не идут, и курс доллара – это объективное отражение этих процессов, – сказал Порошенко. - Но это недостаточный ответ».

По мнению президента, сегодня внутри Украины ведется такая же война на валютном рынке. «Кто-то ведет внутри страны войну на подрыв стабильности страны и стабильности курса, - сказал Порошенко.

«И именно поэтому все ветви власти – глава НБУ, спикер парламента, премьер-министр и президент должны скоординировать свои действия и делать все, чтобы защитить валюту, и защитить гражданина от инфляции и нестабильности. Я уверяю – буду делать все от меня зависящее, чтобы прекратить атаку на гривню, чтобы прекратить спекулятивные операции, прекратить попытки раскачать панику, в том числе посредством черных трейдеров, чтобы вернуть стабильность на валютный рынок», - отметил Порошенко.

По мнению президента, в этой связи нужно сейчас внедрить положения реформы «Стратегия -2020». Порошенко отметил, что сохранение стабильного курса национальной валюты это тоже способ и средство защиты страны и ее граждан.

О люстрации

В свете необходимости проведения реформ, президент также отметил, что им должно предшествовать радикальное обновление чиновнического корпуса и заявил, что, скорее всего, подпишет закон «Об очищении власти». И тут же сообщил, что еще не видел окончательного варианта закона о люстрации. «У меня есть 15 дней на подписание этого закона, это первое. Второе - я не видел этот закон, в каком виде он вышел из стен Верховной Рады…Третье - процедура принятия этого закона, безусловно, не оптимальная, мягко говоря. Я хочу его увидеть», - сказал президент.

По его словам, закон о люстрации необходим стране, но до подписания документа президент хотел бы услышать критику этого закона от общественных организаций. «Поэтому 10 дней, уважаемые общественные организации, Администрация президента ждет ваших предложений. Пожалуйста, прочитайте закон и порекомендуйте, как вы считаете, должен действовать президент», - сказал Порошенко.

Кроме того, глава государства сообщил, что сегодня отрабатывается механизм привлечения в государственную службу представителей частного сектора, выпускников лучших отечественных и зарубежных университетов. Порошенко отметил, что хотел бы войти в украинскую историю как президент реформатор, но заметил: «Я готов уступить эту почетную миссию, уступить эту амбицию в пользу коллективного авторства, и реформы должны стать плодом совместных усилий всех ветвей власти, общества, бизнеса». По его словам, его функция как президента - «создать политические условия, благоприятные для проведения реформ».

О перспективах членства в ЕС

Петр Порошенко заявил, что цель реформ, которые необходимо реализовать Украине – достижение европейских стандартов жизни. «Цель наших реформ - достичь европейских стандартов жизни и подать заявление на вступление Украины в ЕС в 2020 году», - сказал он.

По его мнению, синхронная ратификация Соглашения об ассоциации украинским и европейским парламентами, свидетельствует, что Украина сможет получить перспективу членства в ЕС в ближайшее время. Президент выразил убеждение, что двери ЕС для Украины открыты: «Голос об открытых дверях Европы раздается все громче и громе». «Мы имеем полное право в эти двери постучать», - отметил он.

Внутренние и внешние вызовы для страны

Самыми сильными внутренними угрозами президент назвал коррупцию, бедность и экономическую отсталость: «Внутренний вызов, который стоит перед нами, он не меньше, чем угроза с востока. Коррупция, бедность, экономическая отсталость — это самая сильная угроза и самый сильный союзник боевиков, террористов и интервентов».

Что касается внешних угроз, естественно, это попытка стереть Украину с лица земли: «Нам брошен вызов, с которым не сталкивалась ни одна европейская страна со времен Второй мировой войны. Это первая в истории новейшего континента попытка не просто пересмотреть границы, а стереть с лица земли, с карты Европы и мира целую страну, уничтожить отдельную большую европейскую нацию».

Тем не менее, по словам Порошенко, «враг грубо просчитался, он сделал нас еще более сильными». «Украинская политическая нация окончательно утвердилась на всем пространстве… Мы сбросили тиранию и мир - точно не за горами! Граждане Украины были, есть и будут единой семьей... Сегодня на нашей восточной границе — форпост борьбы за мир в Европе. Наша окончательная победа будет победой всей Европы», - отметил он.

О войне и мире

Президент уверен, что самая опасная часть войны уже в прошлом, благодаря героизм украинских бойцов. «Убежден, что мой мирный план сработает. У меня нет сомнения, что главная, опаснейшая часть войны, уже в прошлом, благодаря героизму наших украинских солдат», - сказал он.

Кроме того, глава государства заявил, что в Украине не нужно вводить военное положение: «Военное положение нам не нужно. Оно будет введено тогда, когда в этом будет необходимость».

При этом Порошенко подчеркнул, что если бы было введено военное положение, то Украина оказалась бы один на один с агрессором. «Обратите внимание, какую мощную поддержку мира нам удалось сейчас организовать. Подчеркиваю - если бы было военное положение, то мы бы ее потеряли, и Украина осталась бы один на один с агресором», - добавил президент.

Глава государства также заверил, что на территории Украины не будет миротворческих контингентов, «потому что опыт применения миротворческих контингентов в Приднестровье и в других замороженных конфликтах привел к тому, что государства теряют контроль над этой территорией». «На территории Украины никаких миротворческих контингентов не будет. Точка», - подчеркнул Порошенко.

В целом, по словам президента, оборонные потребности страны может удовлетворить только мощная экономика, поэтому реформы должны быть системными и должны одновременно затрагивать все институты. Кроме этого он сообщил, что, на сегодняшний день на заводах Укроборонпрома ежедневно изготавливают 30-40 единиц боевой техники.

Кроме того, президент ожидает увеличения государственных расходов на армию к 2020 году до 5% ВВП против нынешнего показателя в 1,02%. Согласно «Стратегии 2020», количество профессиональных военных на 1000 жителей также будет увеличено - до 7 человек, в то время как сегодня этот показатель составляет 3 человека на тысячу жителей.

О новом парламенте, кандидатах в депутаты и своем сыне в их рядах

Президент убежден, что в новоизбранной Верховной Раде будет создано реформаторское большинство: «Результатом выборов 26 октября будет созданное реформаторское большинство в Верховной Раде». Для этого глава государства создал «организационную структуру в Администрации, которая интегрирует усилия власти, экспертов и активных граждан».

Кроме этого, глава государства ответил на вопрос относительно выдвижения собственного сына по мажоритарному округу №12 в Винницкой области. В частности, Порошенко заявил, что его сын самостоятельно принял решение баллотироваться. «Сейчас мой сын вернулся из зоны АТО в связи с ротацией. Он принял решение баллотироваться, он со мной не советовался... но он не прятался по спискам. Я горжусь сыном. Уверен, он будет достойным меня», - сказал он.

По словам президента, если бы не было мажоритарной системы, то он бы не включил своего сына в избирательный список «Блока Петра Порошенко».

В целом, что касается списка пропрезидентской партии, Петр Порошенко заявил, что в нем нет бывших регионалов и нет тех, кто голосовал за законы 16 января. Что касается мажоритарных округов, то на них «есть люди, которые, в том числе, имели разные политические взгляды». «Но к ним те же требования: неголосование за «законы 16 января», участие в сессиях Верховной Рады с 20 января, которые нам помогли восстановить законность на территории Украины, и другие критерии, в том числе относительно некоррупционности, на них полностью распространяются», - отметил он.

О Майдане и необходимости наказания для Януковича и Ко

Президент Украины Петр Порошенко готов внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который позволит судить заочно. «Почему не наказаны Захарченко, Арбузов и другие? Я готов внести в Верховную Раду законопроект, который позволит провести публичное заочное заседание суда… Все виновные должны быть привлечены к ответственности и наказаны», - сказал он.

В то же время, глава государства отметил, что бойцы «Беркута» и Внутренних войск, которые после событий на Грушевского и на Институтской пошли в зону АТО оборонять государство, имеют право на защиту. «Кто должен быть оправдан за те преступления, которые совершались на улицах Институтской и Грушевского? Я тоже должен об этом сказать. Бойцы «Беркута», бойцы Внутренних войск, которые после событий на Грушевского и на Институтской пошли в зону АТО, героически защищали государство и кровью смыли свою вину, должны быть защищены. Возможно, это кому-то не понравится, но это моя принципиальная позиция. Те, кто защищал государство с оружием в руках, рисковал жизнью и героически воевал, имеют право на защиту. Все остальные после детальных расследований должны быть привлечены к ответственности», - сказал он.

В частности, президент призвал Россию содействовать возвращению в Украину экс-начальника ГУ МВД Украины в Одесской области Дмитрия Фучеджи для его привлечения к ответственности в связи с событиями в Одессе 2 мая этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции. «Трое уже привлечены к ответственности, один из организаторов – замначальника милиции Фучеджи – находится в бегах. По данным наших спецслужб, он находится в Приднестровье, периодически посещая Россию… Выдайте нам его. Нам это очень нужно для обеспечения расследования трагедии 2 мая», - сказал он.

В то же время, Петр Порошенко не исключил возможности следующего Майдана. «Как участник первого и второго майдана, скажу, что майданы украшают Украину. Я не исключаю, что майданы в стране будут. Но они будут с позитивной целью», - сказал президент.

О взаимоотношениях с Россией

Президент заявил, что в течение трех недель у него может состояться встреча с президентом России Владимиром Путиным, и не исключил возможности двусторонних консультаций с ним. Такая встреча, по словам Порошенко, может состояться в многостороннем формате. «И она (встреча) состоится в Европе, предварительные договоренности по этому поводу уже есть. От чего это будет зависеть? От успешности реализации мирного плана. Какой это будет формат? Будет это формат нормандский, или формат женевский, или другой - это также зависит от обстоятельств», - сообщил президент Украины.

Относительно нынешнего состояния дел и диалога между двумя президентами, Порошенко уверяет, что российская сторона не озвучивала угроз во время переговоров. «Я представить себе не могу, что во время разговора со мной мне кто-то чем-то угрожал. Это абсолютно невозможно. И моя реакция будет мгновенной», - сказал он.

Президент также добавил, что на Украину может осуществляться давление с целью принятия определенных решений, но они будут безрезультатными, поскольку Украина является суверенным государством и будет сама определять свое будущее, исходя исключительно из своих интересов.

Что касается урегулирования ситуации на Донбассе, Порошенко допускает, что очередные консультации контактной группы могут состояться на следующей неделе.

«Отдельные ястребы в кремлевской администрации считали Украину колоссом на глиняных ногах или даже не колоссом, а стоит легонько подтолкнуть - и весь так называемый юго-восток посыплется, но это привело к прямо противоположному результату», - сказал он.

При этом Порошенко высказал надежду, что отношение России к Украине меняется, и «их планы получают определенные трансформации».

О гуманитарных грузах и пленниках

Грузы, которые ввозятся из России через неконтролируемые участки границы, Петр Порошенко назвал интервенцией, а не гуманитарной помощью. Президент подчеркнул, что Украина с самого начала заявляла, что готова к сотрудничеству по всем гуманитарным вопросам.

Он отметил, что если речь идет о гуманитарном конвое, то там должны присутствовать представители Международного комитета Красного креста, которые должны контролировать процесс доставки и распространения помощи в Луганской и Донецкой областях. «К сожалению, Россия нарушила правила гуманитарной помощи и отвергла не только сотрудничество с Украиной, но также сотрудничество с Красным крестом. Почему? Потому что, как мы видим, в тех, так называемых, белых гуманитарных грузовиках мы видели как ввозились командная аппаратура, которая ввозилась в Луганск и ввозилась она через тот сегмент границы между Украиной и Россией, который не контролируется нами, без какого-либо привлечения таможенных органов Украины», - сказал Порошенко. Он подчеркнул: «Мы их рассматриваем как интервенцию на территорию Украины».

По убеждению президента, такие действия России должны быть остановлены в соответствии с Минским протоколом. При этом глава государства напомнилчто в соответствии с этим документом, с территории Украины должны быть выведены российские войска, должны быть освобождены все заложники, включая Надежду Савченко, Олега Сенцова. По его словам, это должно быть сделано немедленно.

О СМИ

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что защита журналистов является для него первым приоритетом: «Одним из ключевых элементов демократии является свобода слова. И защита журналиста является моим первым приоритетом». При этом глава государства добавил, что факты преследования журналистов будут сразу передаваться правоохранительным органами.

Кроме того, Порошенко не исключил, что проведение больших ежемесячных встреч с прессой станет нормой. «Мы живем в другой стране, и общение с журналистами – другое…Я читаю социальные сети, и я видел флешмоб «Поговори со мной». Пожалуйста, сразу же отреагировали… Где вы найдете президента, который так быстро реагирует на флешмобы?», - отметил президент.

Он подчеркнул, что раньше большие пресс-конференции с президентом проводились в формате «ежегодно». «Мы будем встречаться чаще. Я не исключаю, что сейчас, в условиях, когда сконцентрировались большие угрозы, эти встречи, возможно, могут быть ежеквартальными или и ежемесячными», - сказал Порошенко.

В целом, президент пообещал, что с ним «будет встретиться намного легче, чем с любым из предыдущих президентов».

УНИАН