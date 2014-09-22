Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. Отмечается, что Ангела Меркель еще раз поддержала действия украинской власти по мирному урегулированию, а именно принятие Верховной Радой закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и закона об амнистии.

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Собеседники согласились, что только после выполнения положений Минского протокола о мирном урегулировании от 5 сентября и меморандума от 19 сентября всеми сторонами можно констатировать прогресс в мирном урегулировании. В частности, Петр Порошенко и Ангела Меркель выразили общую позицию, что двустороннее соблюдение режима прекращения огня, освобождение заложников, а, особенно, контроль за украинско-российской границей, создание буферной зоны и установление в этом районе действенного наблюдения и верификации ОБСЕ – будет свидетельствовать о выполнении договоренностей всеми сторонами.

Петр Порошенко и Ангела Меркель также обсудили возможность выделения третьей волны макроэкономической помощи ЕС для Украины.