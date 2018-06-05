Балтийский прибой для Путина

Словосочетание «наполеоновские планы» устоялось и прижилось практически в каждой стране мира. События, произошедшие за последние полгода, как нельзя лучше демонстрируют, что лавры Наполеона Бонапарта не дают покоя Владимиру Путину.

В свое время Наполеон винил в своем глобальном провале советников, к которым он прислушивался и которым беззаветно доверял. Сегодняшняя «партия войны» в России - многочисленные кремлевские советники Путина, представители силового блока – вполне вероятно, приведут своего полководца к аналогичному итогу. Но не исключено, что на этом пути еще не одна страна может пострадать от планов восстановления геополитического господства Российской Федерации.

Россия у северных границ Европы

В последнее время Кремль в открытую начал воплощать политику, направленную на использование стран Балтии как геополитического коридора, который должен связать Россию с ЕС. Делается это с единственной целью: утвердить свои политико-экономические и социально-гуманитарные позиции в Европе.

Эмоциональные выпады Владимира Путина, в особенности, заявления о возможности взятия «в два дня» Риги, Вильнюса, Талина, Варшавы или Бухареста, откровенно демонстрируют эту устрашающую тенденцию.

Несмотря на то, что прибалтийские страны зарекомендовали себя как исповедующие ценности современной объединенной Европы, они были выбраны для этой цели неспроста. Географическое расположение – от России до ЕС «рукой подать», а также исторические особенности - наследие советского прошлого, языковой вопрос, значительный процент русского по происхождению и ментальности населения - сделали их весьма привлекательными для очередной кремлевской интервенции. Диалог Москвы со странами Балтии пока что находится на уровне словесных баталий и развертывания очередного витка информационной войны, но он уже точно начался.

Балтийский регион оказался стратегически важным для Путина. Президент России, маневрируя между пакетами санкций, решился на очередную гонку, победа в которой оценивается на вес золота. На кону – распространение пропутинской и пан-кремлевской политики в страны ЕС.

Словно не замечая недостачи в государственном бюджете РФ и катастрофического недофинансирования многочисленных отраслей, в Кремле в очередной раз было решено не экономить. Через сеть представительств «Россотрудничества», аффилированных с ОАО«Газпром», значительные финансовые потоки из Москвы были направлены для финансирования создания целевых фондов (в виде поддержки неформальных национальных представительств в Прибалтике) и создания профильных информационных центров.

«Рижское золото» Кремля: общественники, СМИ и подконтрольный бизнес

Среди поддерживающих российскую политику организаций в Прибалтике стоит отметить следующие:

Движение россиян в Латвии;

Российская община Латвии;

Платформа «За прогресс в Латвии»;

Европейское российское движение (Латвия Литва, Эстония);

Организация «Мир без нацизма» (Латвия, Литва);

Организация «Хорошие русские» (Эстония).

Прибегая пока лишь к «мягкой силе», Российская Федерация активно использует СМИ стран Балтии для защиты, аргументации и отстаивания своей агрессивной позиции по отношению к Украине. Ярким примером служат телеканалы Pro100 TV и «Первый Балтийский канал», а также радиостанция Autoradio Rēzekne. Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) даже возбудил против них дело в связи с тенденциозным освещением событий на Украине.

Используя все доступные методы, Россия демонстрирует крайне небрежное отношение к европейским санкциям и политике, проводимой Советом Европы в целом. Словно в подтверждение этого тезиса, Кремль активно и успешно использует свои контакты на уровне больших европейских компаний в Балтийском субрегионе, а также лидеров Прибалтийского производства с многочисленными российскими контрагентами. Путину и его команде незачем скрывать, что в их руках не только средства для ведения информационной войны, но также рычаги экономического давления.

Значительная часть крупных предприятий Балтии еще в девяностые годы была создана с участием российского частного капитала. Более того, и сегодня бизнес Прибалтики продолжает им контролироваться. Это относится, прежде всего, к портовым терминалам и морскому транзиту, нефтепереработке и продаже нефтепродуктов. В частности, российская компания «Лукойл» управляет сетью заправок по всей Прибалтике. Ей принадлежит 114 бензозаправок в Литве, 54 в Латвии, и 37 - в Эстонии.

Химическая отрасль Прибалтики так же напрямую связана с РФ: контрольный пакет акций завода Lifosa - крупнейшего производителя химических удобрений - находится у концерна «Еврохим», а предприятие Uralchem Trading входит в группу УРАЛХИМ. Учитывая, что основное сырье для производства азотных удобрений - природный газ, который поставляется предприятиям корпорации по долгосрочным контрактам ОАО «Газпром», зависимость от России - понятна. Также в руках россиян (группа компаний ПОЛИР) находится и единственный в Прибалтике завод по производству холодильного оборудования Snaige.

В войне все средства хороши

Поэтому, разворачивая масштабную пророссийскую кампанию в странах Балтии (странах ЕС), и создавая при этом «Балтийский геополитический коридор», кремлевская верхушка будет использовать все доступные ей методы. Информационная война, экономическое давление, шантаж энергоносителями – то, что в чем Россия поднаторела за время конфликта с Украиной. А дипломатический флирт Европы с Москвой только усугубил и без того сложную ситуацию.

Из стран Прибалтики, на данный момент, пожалуй, лишь Литва показывает достаточно уверенные шаги противостояния российской экспансии, утверждая свою критичную позицию по отношению к России. Анонсирование создания совместного боевого подразделения из числа военнослужащих Литвы, Польши и Украины – яркое тому подтверждение. Эстония, в виду своей очевидной слабости, старается не делать резких заявлений по поводу вопиющего случая силового захвата сотрудника их спецслужбы россиянами на эстонском пункте пропуска. Видимо, не до конца понимая степени поддержки такой риторики со стороны ЕС. Латвия, в свою очередь, и вовсе «спит», не замечая развертывания пророссийской пятой колонны.

Тем не менее, учитывая весьма вероятное развитие украинского сценария в Прибалтике, в странах Балтии ведется интенсивная работа по прогнозированию и проработке ответных действий силами НАТО. Сегодня есть время для холодного и взвешенного расчета. Перейдет ли фаза противодействия с уровня «озабоченности» к чему-то более существенному, - покажет время.

Евгений Матюшенко, Александра Засморжук