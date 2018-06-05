Украинки на войне

Вопреки расхожему мнению, что женщине не место на войне, в зоне АТО – в Нацгвардии и добровольческих батальонах – очень много украинок. Они и курьеры, и санитары, и повара, и бойцы. Каждая из тех украинок, кто сейчас находится в районе проведения антитеррористической операции, сделала свой выбор осознано. Каждая что-то теряет в этой войне. И каждая готова пожертвовать еще большим.

Стрелок и санитар

Настя Шевченко в прошлом – администратор кофейни, в настоящем - стрелок-санитар третьей роты первого батальона Национальной гвардии им. Кульчицкого. С будущим пока не определилась, но, перед началом Евромайдана, планировала открыть собственный кофейный бизнес.

Во время Майдана Анастасия принимала активное участие в жизни 4-й казачьей сотни Самообороны. После того, как боевые действия начались на востоке Украины, девушка приняла решение отправиться в зону АТО и оказывать бойцам необходимую доврачебную медицинскую помощь. «Я готовилась основательно, поэтому посещала тактический вышкол. Готовилась работать как санинструктор, а это - первая доврачебная помощь и тактическая медицина – остановка крови, пулевое ранение…», - рассказывает Настя.

Чтобы хотя бы приблизительно понимать, с чем придется столкнуться на передовой, Анастасия посещала столичные больницы и просилась в помощницы: «Я так и говорила: буду отправляться в зону АТО, но мне надо привыкнуть к виду крови. Возьмите помогать – держать ножи, обмывать раны. И все входили в мое положение». Тем не менее, в реальности, в самой зоне АТО, все оказалось иначе, чем в киевских госпиталях.

По словам Анастасии Шевченко, первую свою поездку на Донбасс она решила совершить с волонтерами. «На тот момент я еще не определилась с каким-то подразделением, и устроила такой себе «отпуск» - поехала в зону АТО с волонтером Арменом Никогосяном, который забирает раненых с фронта, - рассказала Настя. – Подумала, что, с одной стороны, буду ему в помощь (Армен – опытный хирург, медик-волонтер со времен Майдана). С другой, параллельно, смогу морально, что ли, подготовиться к тому, что меня ждет. И удостовериться, что сумею оказывать помощь на поле боя, что не подведу мальчишек».

Впрочем, первые шесть дней такого «отпуска» были посвящены исключительно доставке гуманитарной помощи и до встречи с ранеными не дошло. Зато в поездке Анастасия познакомилась с ребятами из третьей роты Национальной гвардии, которые предложили санитарке остаться с ними. «Особой помощи от меня во время перевозки гуманитарных грузов не было, а так – появилась возможность осмотреться в зоне боевых действий, находиться рядом с бойцами и, в случае чего, была возможность помочь», - пояснила девушка свой выбор.

Страхи первого боя

Через несколько дней ей представился случай применить свои знания. Бой произошел недалеко от Дебальцево, медики и санитары отправились «работать по раненым». «В мой первый раз мы были на отдалении от места боя, я работала как санинструктор. У нас был 21 раненый, - делится воспоминаниями Настя. – В, принципе, тогда я поняла, что выбирать какое-то подразделение, какой-то конкретный батальон я уже не буду. У меня уже появились мои ребята, с которыми я не смогла бы расстаться. После этого я приняла решение, что буду вступать в Нацгвардию».

Самое страшное в первом бою, по словам Анастасии, были не раны, мясо, кровь, запах и крики. Хотя и это кардинально отличается от того, что девушка видела в операционных в Киеве. Самое страшное, считает Настя, это мужские слезы. «Очень страшно, когда мужчина сидит и плачет. Этого было много и неожиданно», - рассказала она.

Тем не менее, девушка сознается, что «именно за этим и ехала», ехала, чтобы оказывать помощь солдатам: «И я должна была быть уверенна, что я не подведу ребят, что я не растеряюсь, не испугаюсь. Поэтому, наверное, вот этот момент после боя был переломным для решения остаться».

Приняв такое решение, Анастасия вернулась в Киев, собрала все необходимые документы, обошла все инстанции, и была направлена к тем, кто ее ждал на передовой. «Я вообще стрелок, обычный стрелок. А стрелок-санитар – это тот, кто точно так же, как и все, воюет, но по команде, если вдруг появляется раненый, начинает оказывать ему помощь. Это не фельдшер, не медик, а только первая доврачебная помощь», - рассказывает Настя о своих обязанностях.

Второй трудностью, с которой столкнулась Анастасия Шевченко, стало то, что в армии, в одном из добровольческих батальонов, служит ее молодой человек. Но, имея выбор, Настя помогает на передовой не его батальону. Впрочем, по словам девушки, находиться в разных частях – правильнее. «Потому что он не сможет выполнять свои задания нормально, постоянно будет думать, что надо прикрыть меня, я не смогу сунуться туда, куда нужно… Уже у многих пар так было. И чаще всего девушка уходит из батальона и занимается тыловой работой. Но я не себе позволить находиться в сотнях километров. Имея определенные навыки, я не могу их просто так растрачивать. Здесь от меня больше пользы, чем в тылу», - считает Настя.

И третья проблема воинской службы для Анастасии – отношение к этому ее самого родного человека – мамы. «Естественно, она против того, чтобы я здесь находилась, против того, чтобы я подвергала себя опасности, против того, чтобы женщина занималась чем-то близким к разрушению. Но она уважает мой выбор. А я все равно раз в два дня ей звоню», - подытожила Анастасия Шевченко.

Мама на фронте

А вот Светлана Бойко – сама мама взрослой дочери. И, пока дочь преподает офицерам военной академии предмет «Выживание в экстремальных условиях», мама помогает солдатам выживать в этих самых экстремальных условиях на передовой. «Ирония судьбы. Мама на фронте, а доченька готовит офицеров для фронта», - рассказывает женщина.

Светлана, забросив предпринимательскую деятельность и работу над законопроектами для малого и среднего бизнеса, готовит еду для бойцов первого батальона Национальной гвардии. «Вы меня, пожалуйста, в герои не записывайте, тут достаточно много героев. Я как раз этим совсем не занимаюсь, - говорит она. - Я готовлю обеды и передаю еду в окопы. Потому что кроме сухпайков у них там нет ничего, а горячее – очень важно».

По возможности, используя свои связи со времен Майдана (Светлана была активной участницей акций протеста в Киеве все время), женщина старается обеспечивать бойцов не только едой, но и амуницией: «Сейчас ждем плащи, потому что у нас нет ни одного на сорок человек. А еще ждем подмогу в приобретении тепловизоров или приборов ночного видения. Тоже нет ни одного». По ее словам, очень помогают предприниматели, с которыми Светлана Бойко работала раньше. Они помогают предметно и целенаправленно, все необходимое солдатам доходит в конкретные руки.

По словам Светланы, в какой-то момент после Майдана она поняла, что ее предыдущая деятельность, работа над законопроектами, не стоят спасенной человеческой жизни на передовой. «Я поняла свою ненужность «на большой земле». А здесь я сделаю больше, чем там… Я кормлю своих бойцов, стараюсь дарить им улыбку, какие-то маленькие радости», - считает она.

Кроме этого, женщины, служащие в Нацгвардии, пытаются помогать и местному населению. «Против нас (украинской армии) очень сильно настраивают людей, но мы к ним ходим все равно. Вот у нас есть два бойца – девушки, которые также как мужчины, ходят в бронежилете и каске, стреляют из автоматов, знаете, чем занимаются днем? Берут мешки с едой, которую нам волонтеры привозят, и идут в села раздавать продукты. Знают, что им в лицо местные могут улыбаться, а потом выстрелить в затылок. Но рискуют, чтобы накормить селян, чтобы помочь тем, кто не захотел или не смог уехать из зоны АТО. Поэтому девчата берут мешки и идут к местным старикам, просто по хатам. Вот такие у нас все», - рассказала Светлана.

«Знаете, женщине есть место и на войне. Недавно был бой и ребята утром пришли, а я просто по-матерински их встретила, наделала налистников, дала им свою икону фамильную… И после этого они почувствовали себя спокойней. Потому что, как бы это сказать, материнская рука находится рядом с ними. Им это нужно. Каждый во мне видит мать, кто-то, возможно, жену, кто-то – сестру, - говорит она. - Все это очень важно, потому что на самом деле они забыты страной, ими пользуются в корыстных целях политики, наши народные избранники. И солдаты, на самом деле, это понимают. Но когда ты находишься тут, с ними, ты находишься в другом мире и живешь совсем другой жизнью. Мне такая жизнь нравится, хоть и страшно. Потому что здесь все по-честному, здесь люди «с душком» просто не приживаются. Здесь все - настоящие».

Женщины-помощницы

С таким мнением согласна и известный волонтер Татьяна Рычкова: «Женщинам, на мой взгляд, есть место на войне. Мне кажется, женщины более выносливы, у них психика крепче, стрессы лучше переносят... По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление».

По словам Татьяны, такой вывод заставляет сделать общение как с бригадами, состоящими исключительно из мужчин, так и с теми, где есть женщины. Причем, солдатам на передовой справляться со стрессами помогает не только присутствие женщин в батальоне, а и регулярные приезды женщин-медиков и женщин-волонтеров. «Мне кажется, им легче, когда я рядом. Я с ними общаюсь, и они веселей становятся, оптимизма хоть какого-то прибавляется», - считает она.

«Или вот такой пример, у нас есть девочка маленькая, хрупкая такая, Оля, они с Ильей (Илья Лысенко, Хоттабыч) возят раненых. Она настолько маленькая, просто крошечная, но невероятной силы человек. И в передряги попадала, и под обстрелы артиллерии, и на поле боя бывала, но все стойко переносит», - рассказала она.

Более того, по словам волонтера, когда Оля сталкивается с несправедливостью, она умеет все разрулить быстрее и мощнее любого мужчины: «Недавно приехали к нам медики (не будем говорить, из какого города) на месяц, но оказались не совсем адекватными. И начали у нас лекарства понемногу пропадать из тех, что волонтеры возят. Так Оля так их построила, что провели ревизию всех лекарств, и, в результате, все, что нужно было, отправили на передовую».

Александра Жаркова