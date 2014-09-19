США выделят Украине 53 млн долларов помощи

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В администрации президента США отметили, что большинство из запланированной суммы - 46 млн долларов, будет направлено на нужды украинских военных и пограничников.

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Остальные 7 млн долларов, планируют направить в международные организации, которые окажут гуманитарную помощьпострадавшим в результате конфликта в восточной Украине.