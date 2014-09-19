Порошенко и Байден обсудили усиление сотрудничества в оборонной сфере

Как сообщает пресс-служба президента, Петр Порошенко выразил благодарность Джозефу Байдену за его постоянное внимание к Украине и значительные усилия администрации США, направленные на поиск путей мирного разрешения ситуации на Донбассе.

Читайте такжеСША могут увеличить макроэкономическую помощь для Украины

Стороны отметили важность поддержки дальнейшего активного политического диалога для быстрого реагирования на события и недопущения новой эскалации ситуации.

Обсуждены возможности выделения со стороны США дополнительной финансовой помощи Украине, а также усиления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и сфере энергетики накануне зимнего периода.

Также был анонсирован приезд в Украину секретаря по вопросам финансов и торговли для оказания более широкой финансовой помощи.