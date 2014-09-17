Россию могут исключить из ядерного сотрудничества и системы Swift - проект резолюции ЕП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте резолюции, которая будет вынесена на голосование в Европейском парламента в четверг.

Европарламент «считает, что единственный жизнеспособный ответ на угрозы России для ЕС - стоять вместе и говорить в один голос. (ЕП) считает, что ЕС должен пересмотреть свои отношения с Россией, отказаться от концепции стратегического партнерства и найти новый унифицированный подход”, - говорится в проекте резолюции.

В то же время ЕП намерен заявить о поддержке ограничительным мерам ЕС, принятых против России через российскую агрессию.

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„(ЕП) считает, что любые санкции должны быть разработаны таким образом, чтобы связанные с Кремлем компании не могли их избежать; (ЕП) призывает ЕС внимательно следить за такими формами экономического сотрудничества как акционерный капитал и совместные предприятия”, - говорится в проекте документа.

Кроме того, Европарламент может призвать государства-члены и Европейскую дипломатическую службу выработать четкий набор критериев, которые в случае выполнения смогут „предотвратить принятие новых ограничительных мер против России или отменить предыдущие”.

„(ЕП) считает, что эти критерии должны включать: полный вывод российских войск и наемников с территории Украины; прекращения поставок оружия террористам и техники; абсолютное соблюдение Россией режима прекращения огня; установление эффективного международного контроля и проверки режима прекращения огня; восстановление контроля Украины на всей ее территории”, - говорится в проекте

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Более того, ЕП планирует призвать Европейский Совет и государства-члены не рассматривать вопрос об отмене каких бы то ни было санкций против РФ до выполнения ею этих условий, и быть готовыми ввести новые санкции за любые действия России, которые могут нарушить соглашение о прекращении огня или привести к последующей эскалации напряженности в Украине.

Европарламент также напомнит, что ограничительные меры, принятые ЕС, прямо связаны с нарушением Россией международного права через незаконное присоединение Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине, в то время как торговые меры, примененные Россией, в том числе против Украины и других стран «Восточного партнерства», являются необоснованными.

„(ЕП) призывает ЕС рассмотреть возможность исключения России из гражданского ядерного сотрудничества и системы Swift”, - сказано в проекте резолюции.