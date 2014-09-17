Сегодня на заседании Кабмина планируется принять решение об имплементации СА с Евросоюзом

Кабинет министров Украины 17 сентября проведет очередное заседание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.Читайте такжеЕвропарламент синхронно с Радой ратифицировал Соглашение об ассоциации

Напомним, вчера Европейский парламент синхронно с украинской Верховной Радой проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 г., отложив подписание его экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.Читайте такжеПравительство не намерено принимать решение об отсрочке имплементации Соглашения с ЕС

12 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя министерская встреча в формате Украина-ЕС-РФ.

В совместном заявлении по результатам встречи европейского комиссара по вопросам торговли Карле Де Гухта, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева сообщается, что Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.