Порошенко и Керри обсудили повестку дня визита президента Украины в Вашингтон



Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, встреча состоялась в рамках саммита НАТО в Великобритании.

Глава государства выразил благодарность за последовательную и солидарную позицию, крепкую поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине в контексте противодействия агрессии. «Это – наша борьба за свободу и независимость, и украинцы высоко ценят поддержку США», - подчеркнул Порошенко.

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Порошенко проинформировал Керри о шагах, которые предпринимаются украинской стороной с целью мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. В частности, о пакете предложений на завтрашнее заседание Трехсторонней контактной группы, который подготовила Украина. Он отметил, что наше государство «с осторожным оптимизмом ожидает итогов этой встречи».

Керри подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут поддерживать всеми средствами независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также продолжат упорно работать для консолидации международных усилий для поддержки Украины.

«Мы надеемся на реальное прекращение огня, на то, что российские войска покинут Украину», - также отметил Керри, добавив, - «это наша цель и мы должны обсудить детали как избежать длительной конфронтации».