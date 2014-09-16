Раде хватит голосов на спецстатус Донбасса - СМИ

Как сообщили источники ZN.UA из Администрации президента, предложения главы государства поддержат депутаты фракций Партии регионов и "УДАРа", группа "Экономическое развитие" Виталия Хомутынника и группа "Суверенная европейская Украина" Игоря Еремеева, депутаты от Компартии, а также внефракционные мажоритарщики, которые входят в орбиту Порошенко.

Пока что дискутируют, голосовать ли за законопроект, соратники премьера Арсения Яценюка.

Не поддержит закон фракция "Батькивщины", ВО "Свободы", Анатолий Гриценко и еще два депутата от партии "Гражданская позиция", а также Олег Ляшко.

Депутат "Батькивщины" Андрей Шевченко, в частности, в эфире телеканала ICTV заявил, что его партия не будет голосовать за закон, потому что он предусматривает амнистию террористов, виновных в военных преступлениях.

Читайте такжеПорошенко предлагает Донбассу русский язык, амнистию всех боевиков и три года "особого статуса"

Таким образом, согласно подсчетам издания, даже без голосов близких к Яценюку депутатов за президентский законопроект наберется не менее 230 голосов "за".

Как известно, президент Петр Порошенко предлагает на три года ввести особый порядок самоуправления в Донецкой и Луганской областях.