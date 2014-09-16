Раде хватит голосов на спецстатус Донбасса - СМИ
Консультации с фракциями в Верховной Раде показали, что в парламенте хватит голосов для принятия внесенного 15 сентября Петром Порошенко законопроекта об особом статусе для оккупированной части Донбасса.
Как сообщили источники ZN.UA из Администрации президента, предложения главы государства поддержат депутаты фракций Партии регионов и "УДАРа", группа "Экономическое развитие" Виталия Хомутынника и группа "Суверенная европейская Украина" Игоря Еремеева, депутаты от Компартии, а также внефракционные мажоритарщики, которые входят в орбиту Порошенко.
Пока что дискутируют, голосовать ли за законопроект, соратники премьера Арсения Яценюка.
Не поддержит закон фракция "Батькивщины", ВО "Свободы", Анатолий Гриценко и еще два депутата от партии "Гражданская позиция", а также Олег Ляшко.
Депутат "Батькивщины" Андрей Шевченко, в частности, в эфире телеканала ICTV заявил, что его партия не будет голосовать за закон, потому что он предусматривает амнистию террористов, виновных в военных преступлениях.
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Таким образом, согласно подсчетам издания, даже без голосов близких к Яценюку депутатов за президентский законопроект наберется не менее 230 голосов "за".
Как известно, президент Петр Порошенко предлагает на три года ввести особый порядок самоуправления в Донецкой и Луганской областях.