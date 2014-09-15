Яценюк: Амнистия для тех, кто убивал, - неприемлема
22:41, 15 сентября 2014Политика
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Амнистии для тех людей, которые убивали на востоке Украины, не будет.
Амнистии для тех людей, которые убивали на востоке Украины, не будет, говорит Яценюк
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.
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“Амнистия тех, у кого на руках кровь, кто убивал, неприемлема, и никто таких людей амнистировать не будет”, - сказал он.
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