100 дней жизни «по-новому»

После победы на досрочных президентских выборах, Петр Порошенко получил больную, разъедаемую внутренними язвами и атакуемую внешним смертельным вирусом страну. И не очень много полномочий, чтобы единолично вылечить эти болезни. В этой связи, 100 дней «лечения» где-то дали результат, а в чем-то – наметились опасные осложнения.

Если выделить ключевые направления работы нового главы государства, то первые сто дней его работы ушли на решения вопросов безопасности преодоление внутриполитического постмайданного кризиса через роспуск Рады и международную дипломатию. Из-за этого Петр Порошенко почти не занимался экономикой и не слишком углублялся в кадровую политику, в частности, в тему люстрации.

Правда, аналогичные претензии можно предъявить и прочим ветвям власти. И, накануне внеочередных выборов в парламент все еще теплится надежда на обновление политического истеблишмента – хотя опубликованные избирательный списки топовых партий вызывают, выражаясь дипломатическим языком, лишь «крайне сдержанный» оптимизм.

Но вернемся к президенту.

Сложная дипломатия для военного времени

Главным достижением президента за сто дней работы стало подписание экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС в июне текущего года. Синхронная ратификация документа Верховной Радой и Европарламентом должна состоятся во вторник, 16 сентября. Впрочем, в эту бочку меда Россия все же сумела привнести свою ложку дегтя, долго и настойчиво требуя пересмотреть Соглашение. Но, невзирая на давление со стороны Кремля, Европа и Украина отказались менять текст документа. Единственный вопрос, который можно трактовать двояко, - отсрочка вступления в силу части Соглашения, касающейся зоны свободной торговли. По договоренности сторон, имплементация ЗСТ отложена до декабря 2015 года. Правда, Украина выторговала себе частичное односторонне вступление в силу ЗСТ – ряд отечественных товаров до конца 2015-го будут завозится в ЕС без взимания таможенных пошлин.

Кроме этого, в плюс президенту можно отнести эффективную внешнюю политику Украины. Широкая международная поддержка, которую получила страна – безусловный успех первой стодневки Петра Порошенко, который находится на постоянной связи с мировыми лидерами. «Президент стал эффективным руководителем внешней политики Украины, он выжимает из ситуации максимум возможного, но не позволяет себе конфликтовать с западными партнерами, хотя те на это и заслуживают», - отмечает политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.

С таким мнением согласен и политолог Александр Палий: «Благодаря дипломатическим усилиям Петра Порошенко и стойкости украинских солдат, была мобилизована серьезная международная поддержка Украины. ЕС, США, МВФ, Всемирный банк предоставляют Украине помощь и займы на суперльготных условиях. Например, ставка по кредитам МВФ – в три-четыре раза ниже, чем та, по которой Янукович брал деньги в России».

В то же время, по мнению директора Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Григория Перепелицы, эпитет в отношении главы государства «президент-дипломат» - не совсем хорош для военного времени. В частности, по его словам, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, в свое время, также сначала пытался остановить Гитлера политико-дипломатическим путем. «Роковые последствия этого умиротворения мы знаем, когда Гитлер оккупировал всю Европу и развязал войну против Британии. Поэтому Черчилль стал верховным главнокомандующим и организовал оборону Британии. Я думаю, что этому должен подражать и Порошенко», - считает Перепелица.

Эксперт отмечает, что президенту, прежде всего, следует провести люстрацию Генштаба Минобороны, так как сегодня глава государства опирается «на старый генералитет и бездарных генералов».

Впрочем, Владимир Горбач подчеркивает, что усилия Порошенко прекратить войну и отстоять суверенитет Украины именно дипломатическими средствами, можно только приветствовать. «Президент соединил два дела: стал эффективным лидером военного времени и направляет ситуацию в мирное русло. Именно он, управляя воюющей страной, использует каждую возможность для достижения мира, даже в безнадежной ситуации. Другие украинские политические лидеры не смогли бы придерживаться такого баланса», - уверен эксперт.

Победы и провалы главнокомандующего

В целом, что касается работы президента как главнокомандующего, несмотря на ряд провалов в кадровой политике, в том числе, в рядах силовиков, кое-что Порошенко все же сделать сумел. Так, народный депутат предыдущего созыва Верховной Рады, дончанин Юрий Гримчак отмечает, что активизация действий Вооруженных сил, произошедшая сразу после избрания Порошенко президентом, позволила «спасти много жизней и на конец августа освободить три четверти территории Донбасса от террористов». «За неполные 100 дней Порошенко удалось восстановить полноценные Вооруженные силы Украины и в очень сложных условиях все же наладить почти полностью разрушенную Януковичем систему обеспечения армии продовольствием, боеприпасами и техникой», - отметил экс-депутат.

По его мнению, в плюс президенту можно отнести возобновление работы предприятий Укроборонпрома, возбуждение ряда уголовных дел относительно хищений армейского имущества в прошлом, а также снятие на законодательном уровне препятствий для работы волонтеров и благотворительной помощи ВСУ.

К успехам политики президента Юрий Гримчак относит и достижение некоторого перемирия, в условиях перехода России к прямой агрессии против Украины. Да, быстрого достижения мира на Донбассе достичь не удалось. Но за время шаткого режима прекращения огня из плена удалось освободить более тысячи заложников. И этот процесс продолжается сегодня. «Петру Порошенко удалось навязать противнику прекращения огня и, таким образом, остановить продвижение частей лучше вооруженной русской армии. Российской армии не удалось решить стратегической задачи – захвата Мариуполя и установления контроля террористов над всей территорией Донбасса… Как дончанин, я лично благодарен Петру Порошенко, за то, что, несмотря на поддержку частью населения Донбасса действий сепаратистов, ему удалось избежать внутреннего раскола страны и ненависти к беженцам… Жители Донбасса чувствуют себя частью Украины и это дает надежду на будущее», - считает он.

Выборы без люстрации

Что касается внутриполитических побед, главным достижением Порошенко на этом «фронте» стал роспуск освершенно недееспособного парламента и объявление досрочных выборов Верховной Рады. В наследство от предыдущего главы государства президенту досталась очень пестрая компания народных депутатов, которые проваливали любые полезные и важные законопроекты, в том числе – жизненно необходимые в условиях кризиса инициативы правительства, а, кроме этого – блокировали любые изменения в государстве, относящиеся к перечню «требований Майдана».

«Достаточно вспомнить неудачный законопроект о восстановлении доверия к судебной системе, на основании которого должна начаться люстрация судей. Он так и не заработал, потому что для его принятия в апреле депутаты так отредактировали текст в поисках компромисса между собой, что пропала суть, ради которой он принимался», - напоминает политолог Павел Нусс.

В этой связи, по его мнению, лишь избрание новых депутатов должно разблокировать процесс реформ в Украине. Минусом здесь является тот факт, что избирательная гонка пройдет по старому закону о выборах. «Мы много проигрываем из-за этого», - считает директор Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

Еще один минус, по словам политического эксперта Константина Матвиенко, - попытка президента завести в парламент «свою» политическую силу. По его мнению, президент как глава государства не должен втягиваться в избирательную кампанию, а «должен стоять выше».

Как бы там ни было, несмотря на довольно спорные кандидатуры в проходных частях партийных списков и по мажоритарке, будущий созыв Верховной Рады все же несколько обновится. А, учитывая социологию демократических сил, которые идут на парламентские выборы, а также весьма приличный уровень сотрудничества правительства и президента (вероятность, что это сотрудничество сохранится и после формирования новой коалиции и Кабмина – велика), скорее всего, парламент сможет эффективно голосовать в том числе непопулярные законы – а это важно, так как с реформами затягивать больше уже просто нельзя.

Украине нужны быстрые реформы

По мнению директора Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Олега Устенко, Украине нужны уже не просто реформы, а высокоточные, быстрые реформы, способные помочь изменить ситуацию в течение следующего года. К таким изменениям, в частности, эксперты относят новый налоговый кодекс, административную и судебную реформы. «Президент должен подать в Верховную Раду ряд реформаторских законопроектов, - считает политолог, директор компании консалтинга Berta Communications Тарас Березовец. – Мы видим оккупированные территории на Донбассе, отторжение Крыма, поэтому нужно новое админразделение Украины на новые территории… Кроме этого, необходимо масштабное увольнение всех коррумпированных судей, а также программа привлечения новых профессионалов на государственную службу».

По мнению специалистов, особое внимание президенту, используя поддержку ВР, следует обратить на армию и оборонсектор. То есть, привлекать молодых профессионалов на службу во все разведывательные службы: СБУ, ГУР, - а также создавать профессиональную армию с масштабным перевооружением. Ну, а, после парламентских выборов, провести досрочные местные, поскольку сегодня много коррумпированных чиновников и политиков на местном уровне остались от режима Януковича.

В целом, эксперты полагают, что, в связи с перенасыщенностью последних трех месяцев событиями, требовавшими постоянного и полного внимания и съедавшими львиную долю президентского времени, пока еще рано «считать цыплят». С другой стороны, отмечают, что многие вещи можно было бы сделать, даже вопреки войне. Впрочем, Владимир Горбач говорит, что в отсутствии быстрых реформ не стоит винить исключительно президента. «Фразой о том, что война не повод отказываться от реформ, Порошенко фактически стимулировал правительство к их проведению. И не его вина, что правительство не справляется с этим», - сказал эксперт.

Позитивным начало президентской карьеры считает и Юрий Гримчак: «Нужно отличать то, чего мы ожидали и то, что реально можно было сделать. Первые претензии относительно новоизбранного президента начали звучать уже в первую неделю после выборов, до инаугурации. Тем не менее, следует признать, что Порошенко сделал большую часть того, что реально мог».

Татьяна Урбанская