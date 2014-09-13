Отсрочка касается ЗСТ, но не Соглашения об ассоциации - Еврокомиссия

Об этом агентству УНИАН в субботу заявил представитель ЕК Войтек Талко, комментируя информацию такого содержания, распространенную некоторыми СМИ.

"Нет, речь не идет о Соглашении об ассоциации, но только о части, которая касается торговли, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Если вы внимательно прочитаете заявление, там четко сказано, что отложена до декабря 2015 года именно имплементация ЗСТ", - заявил он.

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