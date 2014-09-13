Отсрочка касается ЗСТ, но не Соглашения об ассоциации - Еврокомиссия
16:38, 13 сентября 2014Политика
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В Европейской комиссии заявляют, что речь не идет об отложении временного применения Соглашения об ассоциации, а только о торговой части.
REUTERS
Об этом агентству УНИАН в субботу заявил представитель ЕК Войтек Талко, комментируя информацию такого содержания, распространенную некоторыми СМИ.
"Нет, речь не идет о Соглашении об ассоциации, но только о части, которая касается торговли, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Если вы внимательно прочитаете заявление, там четко сказано, что отложена до декабря 2015 года именно имплементация ЗСТ", - заявил он.
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