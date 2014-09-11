Около 50 тысяч человек после завершения боев на Донбассе смогут получить статус участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил глава Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО Артур Деревянко.

"Сейчас мы подсчитали около 50 тыс. человек. Мы хотим сделать центральный реестр, чтобы это количество не увеличивалось в геометрической прогрессии, как это было когда-то с чернобыльцами", - сказал Деревянко.

По его словам, приблизительно такое количество людей может получить статус участника АТО после окончания боевых действий на востоке и возвращения с Донбасса. Статус будет предоставлять специально созданная комиссия, которая будет работать в рамках новосозданной службы по вопросам ветеранов войны и участников антитеррористической операции. Для получения статуса участника АТО, необходимо будет предъявить справку об участии в антитеррористической операции и пройти комиссию. При этом участниками АТО будут признаны не только непосредственно военные, но и волонтеры, а также те люди, которые выполняли работы по обеспечению АТО.

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«Не имеет значения, это миротворческий батальон или батальон МВС. У нас сейчас в зоне АТО 44 батальона, и большинство из них – это добровольческие батальоны. Поэтому участник АТО – не только военный», – отметил Деревянко.

Как сообщал УНИАН, в середине августа премьер-министр Арсений Яценюк анонсировал создание службы по делам участников антитеррористической операции, задачей которой должно было стать социальное обеспечение участников АТО, в том числе их регистрация, трудоустройство, медицинская реабилитация, психологическая реабилитация ветеранов АТО и обеспечение их жильем.

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После проведения незаконного референдума в Крыму и аннексии полуострова Россией с апреля текущего года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. В апреле в регионе началась антитеррористическая операция.