“Посольство Божье” пышно отпраздновало победу Черновецкого

Церковь “Посольства Божьего” отмечала свое 12-летие и победу на выборах мэра столицы своего парафиянина Леонида Черновецкого.

И если предыдущие годовщины церкви никто из журналистов своим присутствием не чествовал, то другое дело сейчас... Говорили, что на праздновании должен был быть новый хозяин столицы Черновецкий.

Во Дворце спорта по телевизору транслировались записи прошлых празднований. Собственно праздник проходил параллельно со своеобразной презентацией.

Вокруг стояли столы с духовной литературой, книжки пастора церкви Сандея Аделаджи с характерными названиями “Мудрость” или “Как познать Бога” (что-то такое) занимали отдельный стенд. Каждая книжка – по 13 – 15 гривен.

Правда, любителей приобрести не было.

Ища расписание служений (они должны длиться целых четыре дня), я подошла к столу, где было написаны “Семинары”. Первым в списке значился семинар: “Как стать первоклассным мужчиной”, лекторы Аделаджи и Армен.

- Сколько стоит семинар? - Спросила я.

- Каждый семинар по 50 гривен, - ответила женщина.

- А этот семинар - “Мечта каждой женщины”?

- Также пятьдесят.

- А Леонид Михайлович Черновецкий будет?

- Да, но он уже не читает лекции, он теперь у нас мєр. А раньше читал - из экономики и финансов. Очень популярный был.

Интересно, что семинар “Как заработать первый миллион” и “Финансовый прорыв” читал лектор на фамилию “Доллар”.

Скромно одетые ребята пытались решить, что им выбрать, потому что цена за лекцию для них была высоковата. А торг, как выглядело, был неуместен.

Жизнерадостные и улыбающиеся протестанты из бейджиками “Служба охраны” отправили меня на второй этаж, где собственно происходило служение.

Там я увидела места, на которых лежали бумаги с надписью “Финансовое служение”. Рядом стояли деревянные ящички, на которых значилось: “Десятина”.

Мимо меня прошла женщина из бейджиками “Служба исцеления”.

- А что такое “служба исцеления”? – спросила я в буфете.

- Не знаем. Она, наверное, в больнице работает.

Наконец я зашла в зал. Все было сделано с шиком. Софиты, видеокамеры церкви.

По обе стороны огромной сцены Дворца спорта стояли люди, одетые в синее и красное. Говорили, что это паства всех “Посольств Божьих” столицы. К сцене вышли девочки и начали танцевать. Зал пел: “Исусе Боже, сердцем любимый, навеки желанный...” Люди встали и кто, ритмично покачиваясь, кто, пританцовывая, повторяли слова песни, которые высвечивались на экранах. Живые половинки сцены, синие и красные качались в разные стороны.

“Сердцем навеки желанный”, - по-деловому пели охранники. Пели старушки в белых платках, пели со слезами женщины. На экране появились кадры из Аделаджи, который пел под сценой, пританцовывая. “Подняли руки, - скомандовал Аделаджи, выбравшись на сцену, - Почувствовали, что Иисус здесь”. Все подняли руки, я услышала восторженный гул.

Я перешла на балконы, ближе к сцене, когда туда поднялся чернокожий проповедник. Кстати, темнокожих единоплеменников Аделаджи было очень много. В первых четырех рядах я начислила сорок семь африканцев.

Очень артистически выступал этот пастор: “Не просите хлеба... Ваш бизнес будет расцветать, ваша компания будет расширяться, ваша семья будет крепчать”. “Амен”, - импульсно и с акцентом кричали пастору его слушатели-негры, белые старательно конспектировали каждое слово проповедника.

Фото с сайта "Україна кримінальна"