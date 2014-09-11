За 4 дня украинцы 1290 раз заявили о пропавших и пленных – СБУ
За четыре дня, начиная с 6 сентября, чиновники получили 1290 обращений о поиске пропавших без вести, освобождения пленных и заложников.
О таком количестве заявлений в Межведомственный центр помощи гражданам по вопросам освобождения пленных, заложников и поиска пропавших без вести сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, пишет Украинская правда.
По его словам, база данных, в которой на сегодняшний день около 700 фамилий, постоянно дополняется и уточняется, поскольку в отношении отдельных лиц заявления нередко дублируются.
Лубкивский отметил, что Межведомственный центр сотрудничает с волонтерами, общественными активистами и независимыми журналистами.
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Параллельно СБУ ведет активную работу по освобождению и возвращению людей, с их родными поддерживается постоянный контакт.
"Одним из примеров работы является достигнутая путем сложных переговоров договоренность о предоставлении "зеленого коридора", которым родители двух погибших украинских летчиков могут вывезти из района, контролируемого террористами, тела сыновей", - сообщил Лубкивский.
Он подтвердил, что Надежда Савченко и Олег Сенцов есть в базе данных украинских граждан, которые должны быть освобождены и возвращены как такие, которые были похищены или незаконно удерживались.