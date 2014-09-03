Эксперты рассказали, чего может ожидать Украина от саммита НАТО

В мероприятии примут участие лидеры 60 стран и международных организаций, 70 министров иностранных дел и министров обороны. НАТО приняло решение не приглашать к участию в саммите представителей Российской Федерации.

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По мнению дипломатов "Майдана иностранных дел", четкие и ожидаемые в Украине сигналы со стороны стран-членов в настоящее время отсутствуют: оказывать военную и военно-техническую (предоставление вооружений) помощь в войне против России Североатлантический Альянс пока не собирается.

Однако, утверждают эксперты, по результатам анализа имеющейся информации можно прогнозировать, что в итоговых документах саммита НАТОбудет содержаться подтверждение территориальной целостности Украины, осуждение агрессии России и выражаться согласие к обсуждению путей возможной помощи Украине в контексте заявленных потребностей, в том числе в военно-технической сфере. При этом следует подчеркнуть, что решение о предоставлении, или непредоставлении помощи Украине в виде вооружений и военной техники будет приниматься не в рамках НАТО, а исключительно на двустороннем, межгосударственном уровне с учетом всех аспектов национальной безопасности страны-донора.

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Эксперты "Майдана иностранных дел" надеются, что во время переговоров официальный Киев упорно будет ставить вопрос выполнения положений Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Северо-Атлантического договора (НАТО) 1997 года, которая содержит ссылки на гарантии безопасности Украины как безъядерного государства, предоставленные в Будапештев 1994 году, а также напоминает, что: "Союзники по НАТО будут продолжать поддерживать суверенитет и независимость Украины, ее территориальную целостность, демократическое развитие, экономическое процветание и ее статус безъядерного государства, а также принцип нерушимости границ, как ключевые факторы стабильности и безопасности в Центрально-Восточной Европе и на континенте в целом".

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Также эксперты считают, что усилия украинской дипломатии должны быть направлены на внешнеполитическое и иное обеспечение противодействия внешней агрессии (поиск источников и механизмов военного и военно-технического сотрудничества и помощи с одновременным разъяснением целесообразности углубления экономических и других санкций против РФ), а не на бесконечные политические консультации в различных форматах.