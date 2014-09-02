Украина просит США и НАТО направить на Донбасс военную авиацию - СМИ

Украинские власти просят США и НАТО направить на Донбасс, где продолжается антитеррористическая операция, военную авиацию.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата, который принимает участие в переговорах, проходящих в рамках подготовки саммита НАТО, который состоится 4-5 сентября.

"Киев хотел бы, чтобы США и НАТО приняли участие в конфликте с Россией так, как это делают в Курдистане, где выполняются полеты боевой авиации на исламское государство", - отмечает агентство.

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Однако, по данным источника, Украине не следует ожидать, что на саммите НАТО будет принято решение о предоставлении "какой-либо военной поддержки" Киеву.

Собеседник агентства отметил, что участники саммита обсудят вопросы поставок оружия в Украину, отметив, что в действительности даже сейчас не существует никакого запрета поставлять оружие украинцам, и такое решение может самостоятельно принять каждое из государств альянса.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели, после того как Украина обвинила Россию в начале неприкрытой агрессии и вводе своих регулярных войск на Донбасс, президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают "возможность военного разрешения" этого конфликта, и "не ищут военного противостояния" с РФ.