Россия выступает против консультаций участников Будапештского меморандума - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге для прессы с министром иностранных дел Норвегии Борге Бренде.

“В смысле устава ООН, в смысле международного права, каждый факт обстрела с российской территории, появление каждого российского солдата на украинской территории является актом агрессии против Украины и международное сообщество должно должным образом отреагировать на это”, - сказал Климкин.

Читайте такжеРешительные действия ЕС могут остановить агрессию России против Украины - ПорошенкоОн подчеркнул, что Украина сегодня последовательно работает с международным сообществом в различных форматах, формируя такую реакцию мира на события в Украине.

Среди прочего Украина хочет провести консультации со странами - гарантами Будапештского меморандума, хотя Россия выступает против этого.

Читайте такжеМИД проведет консультации подписантов Будапештского меморандумаКлимкин напомнил о визите президента Украины Петра Порошенко в Брюссель, а также Порошенко намерен посетить саммит НАТО в Уэльсе.

“Мы используем все возможные площадки”, - отметил министр.

Климкин подчеркнул, что Украина хочет достучаться до каждой страны, каждого гражданина этих стран, на каком бы языке они не разговаривали. “Чтобы каждый понимал, что эти события - это не относительно Донбасса и не в отношении только Донецка и Луганска, это даже не только в отношении Украины, это относительно мира и стабильности на Европейском континенте и в целом. И именно в этих рамках мы движемся”, - сказал Климкин.

Справка. Будапештский меморандум - договор, подписанный 5 декабря 1994 года Украиной, США, Россией и Великобританией. Три последние страны гарантировали Украине безопасность, соблюдения ее суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного статуса.