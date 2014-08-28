Глава МИД Латвии о вторжении РФ в Украину: в ООН должны реагировать, это - война

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич назвал действия России в Украине войной и призвал Совет безопасности ООН признать это актом агрессии.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Российское вторжение в Украину должно быть расценено Советом безопасности ООН актом агрессии, ООН должен реагировать соответственно, это - война", - убежден Ринкевич.

Russian invasion in Ukraine must be considered by the UN Security Council as act of aggression, UN must react accordingly, this is war — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 28 августа 2014

Как сообщал УНИАН, украинские власти обвиняет Россию в открытом военном вторжении на юге Донбасса. В частности, поступают сообщения о блокировании города Новоазовск российскими военными.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт написал у себя в Twitter: "Сейчас мы очевидно наблюдаем бои между регулярными силами России и Украины. Существует четкое название этого".

Читайте такжеХарьковчане будут пикетировать Генконсульство РФ из-за вторжения российских войск в Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что нужно дать объяснение сообщениям о появлении российских войск на территории Украины.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и председатель Европейского совета Герман ван Ромпей заявили о необходимости оказывать давление на Россию со стороны Евросоюза, чтобы добиться деэскалации ситуации на востоке Украины.

В США считают, что Россия ведет прямое контрнаступление в Донецкой и Луганской областях.