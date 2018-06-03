Старт для «партии президента»

Ближайшие два месяца, до даты голосования за новый состав парламента 26 октября, могут превратиться в очередную «грязную» избирательную кампанию. «Грязную» в вопросах слива компроматов и безапелляционных заявлений, пиара на крови и настоящей «бойни» на мажоритарных округах. Тем более, в каждой из политических сил найдется немало личностей, бэкграунд которых будет этому способствовать. В этой ситуации, разобраться, кто есть кто, и какие реальные цели преследует, станет крайне сложно.

«Солидарность» стала блоком имени Порошенко

Логично, что первой партией, которая попадает под удар критики, становится пропрезидентская «Солидарность», переименованная 27 августа в «Блок Петра Порошенко». В целом, и сам съезд, и переименование этой партии, не стали сенсацией. Еще в мае, после победы Петра Порошенко в президентской гонке, глава его Винницкого областного штаба, народный депутат Григорий Заболотный анонсировал создание на базе «Солидарности» новой политической силы, которая будет участвовать в досрочных выборах Верховной Рады. «На базе этой партии объединится несколько партий демократического устремления. Возможно, у этой силы будет другое название. Это будет зависеть от того, как решат те, кто соберется на съезд, делегаты примут соответствующее решение», - заявлял он тогда.

Переименование тем более логично, что, несмотря на сложную ситуацию в Украине, поддержка действующего президента и его команды остается достаточно высокой. В этой связи, учитывая, что сам глава государства никак не может возглавить список своей партии, ребрендинг под его именем, может добавить политсиле несколько электоральных баллов.

Помимо переименования партии, на съезде был избран и ее новый руководитель. За кандидатуру лидера гражданского движения Третья украинская республика, экс-министра МВД Юрия Луценко, предложенную главой «Солидарности» (с 2013 года) Юрием Стецем, который тут же подал в отставку с должности, аргументировав такое решение тем, что он сейчас нужнее «на фронте», проголосовало 122 из 125 делегатов съезда. К слову, перед съездом, Луценко и словом не обмолвился о своем грядущем назначении.

Партия без «прилипал и приспособленцев»?

Также в своем выступлении Стець отметил, что в списке партии на досрочных парламентских выборах будет более 70% новых людей. Впрочем, в столь оптимистичные прогнозы верится с трудом. Хотя бы потому, сколько давно знакомых лиц – от «кураторов» столичных МАФов до потенциального главы Киевского областного штаба «Блока Петра Порошенко» Льва Парцхаладзе – присутствовало на съезде.

К примеру, заседавший в президиуме пропрезидентской партии Максим Саврасов – экс-депутат Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого – отлично запомнился журналистам по скандальной парламентской избирательной кампании 2012 года в 214 киевском округе. Напомним, на этом округе в битве за депутатские мандаты «схлестнулись» УДАРовец Виктор Чумак и экс-секретарь Киевсовета, зять «регионалки» Ирины Гориной Олесь Довгий. В разгар скандалов, связанных с попыткой любыми средствами сделать Довгого депутатом Верховной Рады, поддержку ему оказывала группа крепких молодых людей под руководством Саврасова.

В этой связи хочется надеяться, что руководители «Блока Петра Порошенко» прислушаются к словам президента, который призвал соблюдать жесткие критерии при приеме в партию его имени. Мол, нельзя допустить в ряды партии «приспособленцев и прилипал», но необходимо привлекать молодежь. Кроме того, Петр Порошенко, выступая на съезде, заявил, что партийцы должны утвердить открытый избирательный список.

Как бы там ни было, на сегодняшний день списки еще не сформированы и находятся в самом начале формирования. Поэтому даже о каких-то промежуточных договоренностях попадания в них можно будет говорить не раньше конца следующей недели.

Об этом свидетельствует и тот факт, что тот же Юрий Стець на съезде выразил надежду, что во время парламентских выборов все политические силы, которые были на Майдане, объединят свои усилия и еще до оглашения результатов кампании заявят о создании коалиции в новом созыве Верховной Рады. Простыми словами, пойдут ли под знаменами «Блока Петра Порошенко» УДАР и часть «Батькивщины» под предводительством премьера Арсения Яценюка и спикера Александра Турчинова и создадут ли они заранее костяк этой самой коалиции.

Напомним, накануне, из-за внутренних разногласий в партии, из состава политсовета «Батькивщины» вышли 16 человек (http://www.unian.net/politics/955824-avakov-yatsenyuk-turchinov-i-parubiy-vyishli-iz-batkivschinyi.html). В том числе, Яценюк с Турчиновым, которые, с большой вероятностью, займутся созданием своей политсилы (на базе перерегистрации «Фронта перемен»). По словам самих бело-сердечных, конфликт на политсовете «Батькивщины» возник, в том числе, из-за разных позиций Турчинова-Яценюка и Тимошенко относительно необходимости консолидироваться на выборах со «Свободой» и «Солидарностью».

«Мегаблок» демократических сил

Учитывая, что Яценюк еще в минувшую пятницу заявил, что демократические силы должны идти на выборы «единым объединенным фронтом» и до голосования договариваться о будущей коалиции, вероятность слияния обновленного яценюковско-турчиновского «Фронта» с «Блоком Петра Порошенко» достаточно велика. Точно так же, как и присоединение к ним УДАРа.

Впрочем, здесь существует несколько вопросов, ответов на которые пока нет. Во-первых, формат слияния. Так как изменение избирательного законодательства относительно разрешения идти на выборы блоками партий не прошло горнило Верховной Рады, этим политсилам нужно будет договариваться о каких-то квотах, по которым пройдет распределение мест на мажоритарных округах в ходе избирательной гонки, а после голосования – о распределении комитетов и министерских кресел. По информации разных источников, «Фронт» и УДАР хотели бы распределения по принципу 30% каждой из трех партий. В то же время команда президента настаивает – «Блоку Петра Порошенко» - 50%, «Фронту» и УДАРу – по 25%. А некоторые участники съезда «Солидарности» уверены, что наиболее логичным было бы распределение на основе социологических замеров рейтингов каждой из этих политических сил. Впрочем, «квотные» переговоры можно проводить и без договоренностей о слиянии, просто в рамках будущей коалиции.

Во-вторых, не следует исключать, что подобный «мегаблок» в ходе избирательной кампании гарантировано будет критиковаться как формат потенциального установления диктатуры президента. Это сыграет на понижение общего рейтинга всей структуры и, как следствие, количество мандатов в будущей Раде. В этой связи, «Блок Петра Порошенко» может, как объединиться либо с «Фронтом» Яценюка-Турчинова, либо с УДАРом, в отдельности, так и все три политсилы могут пойти на выборы каждая сама по себе. По мнению некоторых сторонников этой теории, такой вариант, в результате, позволит потенциальной коалиции взять большее количество мандатов.

Неопределенная мажоритарка

Но, в-третьих, здесь возникает еще один нюанс: мажоритарная составляющая выборов. На сегодняшний день ни одна из партий, образующая вышеупомянутое трио, не имеет организованных областных штабов. Точно так же, нет и конкретных кандидатов по мажоритарке, которые могли бы выдвигаться по округам. Более того, между некоторыми потенциальными проходными кандидатами (условно – людьми Яценюка и людьми Порошенко) уже сегодня существуют разногласия. Поэтому исключать, что такие кандидаты будут конкурировать на округах между собой, тоже не стоит.

В любом случае, на данный момент в этом вопросе определенности нет. Хотя новоизбранный глава «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко отметил необходимость достижения договоренностей относительно выдвижения в округах единых кандидатов, чтобы не дать возможности пройти в парламент представителям разных ответвлений Партии регионов и замаскированных коммунистов. К слову, Луценко прогнозирует, что состав Верховной Рады следующего созыва будет обновлен на 30%. «Это много, и это серьезно», - считает он.

…В целом, на сегодняшний день, вопросов к партиям, в том числе, к пропрезидентской, более чем достаточно. Можно сколько угодно проводить аналогии между «Солидарностью», переименованной на съезде 27 августа в «Блок Петра Порошенко», и «Нашей Украиной» или Партией регионов, можно вспомнить и былое «Блока Юлии Тимошенко». И даже проанализировать просчеты, которые привели эти политические силы к закату. В то же время, очень хочется, чтобы, накануне выборов, политическими элитами все же были учтены уроки Майдана. Поскольку, пока эти уроки усвоены только на словах.