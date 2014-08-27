Украина серьезно подготовится к участию в сентябрьском саммите НАТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, по словам заместителя главы администрации президента Валерия Чалого, «мы ожидаем, что это будет очень важное событие. Продолжается проработка всех направлений по широкому спектру вопросов взаимодействия между Украиной и НАТО».

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Как сказал Валерий Чалый, принятие годовой национальной программы «Украина - НАТО» в этом году затянулось, и накануне саммита президент поручил активизировать эту работу. Он отметил важную роль партнерства между Украиной и НАТО в развитии системы безопасности в Европе.

Валерий Чалый подчеркнул, что вопросы подготовки к саммиту НАТО обсуждались во время визита генерального секретаря Андерса Фог Расмуссена в Украину.

Он выразил надежду, что результаты саммита НАТО усилят возможности Украины в сфере безопасности.

Саммит НАТО пройдет в Уэльсе (Великобритания) 4-5 сентября.