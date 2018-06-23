Тимошенко начала «ГАЗават», чтобы красиво уйти?

Тимошенко начала «ГАЗават», чтобы красиво уйти?

17:01, 11 февраля 2008
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Посредника ликвидировали, а его долги?.. Газпром изображает закипающий чайник и называет новую цену: 314,7 долларов за тысячу кубов. Причем не за новый газ, а за тот, что в Украине уже «осел»…

Председатель НАК «Нефтегаз Украины» Олег Дубина и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко
Российский газовый монополист Газпром перенес на вторник предполагаемое отключение газа Украине (в пятничном заявлении представителей Газпрома прекратить подачу газа угрожали в понедельник, 11 февраля), зато назвал точное время. Вентиль закрутят в 18 часов  по Москве, если до того времени ситуация с украинским долгом за газ не будет урегулирована.

Впрочем, в понедельник Юлия Тимошенко уверяла, что российский первый вице Сергей Иванов пообещал, что газ отключать не будут. Однако с российской стороны подтверждений этому не было… А представитель Газпрома Сергей Куприянов бодро отрапортовал, что Газпром готов со вторника на четверть ограничить подачу газа Украине.

В то же время он уточнил, что в настоящий момент сумма украинского долга за газ приближается к 500 миллионам долларов! По данным монополиста, в Украине с начала года «осело» 1,5 миллиарда кубометров российского(!) газа.

Вот тут впору начинать изображать рыбку в аквариуме, в смысле, беззвучно хлопать ртом, на забывая при этом старательно таращить глаза. Как же это так? Ведь украинские высокие чиновники, включая и двух премьеров – предпоследнего и ныне действующего – едва ли не хором уверяли население, то в 2008 году Украина для себя закупает исключительно среднеазиатский газ, тот, что по 179,5 долларов за тысячу кубометров. А добытый в России – тот, что по триста-с-чем-то-там (с чем именно – зависит от того, какая страна получает) – только транспортирует в Европу. И, мол, только за счет этого отечественная химическая промышленность до сих пор держится на плаву.

Сергей КУПРИЯНОВ
Так-то оно так, да немного не так, отвечают на это в Газпроме. Куприянов пояснил, что, мол, с января из-за холодов в Средней Азии сократились поставки топлива из этого региона. И в результате Украина стала получать через RosUkrEnergo в том числе и российский газ, цена которого (для Украины) составляет 314,7 доллара за тысячу кубов. Что называется, приплыли… Как пели пираты во всенародно любимом «Острове сокровищ»: «Сушите весла, сэр! На кой вам черт богатство?..»

Кстати, в понедельник Тимошенко признала, что по состоянию на 1 января 2008 года Украина задолжала за газ 1,072 миллиарда долларов. А председатель правления УкрГаз-Энерго Игорь Воронин заявил, что Нафтогаз признал наличие долга в 1,5 млрд. долл. перед УкрГаз-Энерго.

Интересно только, почему Украина вот уж второй раз подряд узнает принципиально важные для себя вещи из источников за рубежом? Да и то, лишь в результате того, что кому-то там восхотелось вдруг объяснить политику «партии и правительства» применительно к текущему моменту. А наши отечественные власть имущие всего лишь пытаются объяснить и разрулить ситуацию после утечки данных…

Может быть, наши среднеазиатские партнеры ничего не стали сообщать о снижении объемов поставок? Дескать, холодно тут у нас – вот зубами стучать прекратим, тогда и расскажем, как все было…

Так нет же, по данным Воронина, в Нафтогазе все прекрасно знали. «В январе "Нафтогаз" утвердил в своем балансе внешние поступления газа в размере 152 млн. кубометров в сутки. При этом по контракту суточный объем поставок для Украины, подтвержденный "Газпромом", – 138 млн. кубометров. По сути, руководство НАК создало условия для того, чтобы российский газ сверх действующих контрактов оседал в Украине», - прямо в лоб выдал председатель правления УкрГаз-Энерго.

Очень может быть, что это было крайне необходимо Украине. Только почему, собственно, Украине сообщают об этом задним числом? Или, может,  RosUkrEnergo вместе с УкрГаз-Энерго, которые, собственно, и отвечают за поставки газа непосредственно в Украину, запамятовали, что смена поставщиков, связанная с изменением цены газа – тема общественно значимая? И потому как вопрос скорее политический, чем экономический, должна быть публичной.

Впрочем, УкрГаз-Энерго ругать уже поздно. Как говорится, о «мертвых» либо хорошо, либо ничего. Замглавы «Нафтогаза» Игорь Диденко еще в пятницу сказал, что Тимошенко ликвидировала УкрГаз-Энерго. Причем, по версии Диденко, не разогнала посредническую компанию, а отменила решение Кабмина о создании  УкрГаз-Энерго! Фактически просто стерла предприятие «ластиком» из всех бумаг – будто и не было его вовсе.

Устранению одного из газовых посредников можно было бы радоваться, если бы не одно «но». Дело в том, что УкрГаз-Энерго – дочерная компания Нафтогаза и RosUkrEnergo. И НАК и российско-швейцарская «компания Фирташа» участвовали в создании «дочки» 50:50. По логике вещей ликвидация УкрГаз-Энерго должна привести к тому, что, как минимум, половина ее обязательств, в том числе и долгов, отныне «повиснет» на Нафтогазе. Как минимум – потому, что решение о ликвидации УкрГаз-Энерго принимала премьер-министр Украины, следовательно RosUkrEnergo, очевидно, попытается «повесить» на государство Украина все убытки, причиненные односторонней ликвидацией газового посредника в самом начале финансового года. Возможно, включая и упущенную выгоду…

О долгах, что, по идее,  должны «перейти» к Нафтогазу даже и говорить нечего. Юлия Владимировна своими руками создала прецедент, включив в бюджет 2008 года государственные гарантии по долгам Нафтогаза перед Газпромом. Теперь, надо полагать, и последний долг ликвидированного УкрГаз-Энерго радостно «прицепят» на шею Украине.

Игорь ДИДЕНКО
Сам факт наличия долга в интервью Украинской правдепризнал Диденко. Среди прочего он подтвердил, что в ноябре и декабре 2007-го Нафтогаз получал газ у УкрГаз-Энерго по цене «130 долларов за тысячу кубометров плюс маржа, которую себе насчитало УкрГазЭнерго в размере 12 долларов». За этот газ НАК до сих пор не расплатилась. Диденко объяснил это тем, что УкрГаз-Энерго не предоставила Нафтогазу ни одного акта приема-передачи голубого топлива. А не выставленный счет ни одно юрлицо оплатить не в состоянии... В то же время Диденко настаивает на том, что соглашение Нафтогаза и УкрГаз-Энерго на поставку газа заключено.

Но есть и еще один нюанс: господин Диденко заявил, что «краеугольным документом в газовых делах и в реализации любых контрактов является технический акт передачи газа, который подписывается только двумя организациями, и они называются – НАК «Нафтогаз Украины» и Газпром».

А в воскресенье к обсуждению газовых долгов Украины подключился первый вице-премьер в правительстве Тимошенко Александр Турчинов. По его версии, Украина не занимается несанкционированным отбором газа. То есть, надо полагать, потребляет только среднеазиатский газ в соответствии с контрактом на 2008 год. Впрочем, это легко проверить – поднять акты приема-передачи, которые обязан подписывать Нафтогаз. Наличие долга перед Газпромом Турчинов признал. Однако заявил, что Нафтогаз полностью рассчитается с Газпромом только при условии подписания договора о прямых поставках газа…

В сухом остатке получается весьма нерадостная картина:

1. В Нафтогазе признают наличие очередного газового долга перед Россией. Как минимум, за два месяца Украина не заплатила за газ, следовательно Газпром имеет полное право говорить о сокращении или прекращении поставок топлива вплоть до полного погашения задолженности. Что он и делает, предварительно поставив в известность Европу. Европа не возражает.

2. Руководство Нафтогаза подписывает с Газпромом технические акты передачи газа, следовательно, должно было быть в курсе того, что Украина с начала 2008 года потребляет не только среднеазиатский, но и российский газ. Так же, как и должно быть в курсе ценовой политики Газпрома.

3. Решение о ликвидации УкрГаз-Энерго было принято до того, как компания-посредник расплатилась со всеми газовыми долгами. А также до того, как передала Нафтогазу счета за два месяца прошлого года. По крайней мере, если верить утверждениям Диденко. С кого спрашивать за все это – непонятно. Конторы нету…

4. Если Украина не расплатится с долгом, Газпром имеет полное право обратиться в международный арбитраж с требованием не только взыскать всю сумму задолженности, но и оплатить пеню, а также ущерб, нанесенный компании действиями правительства Украины в результате того, что ликвидация УкрГаз-Энерго возможно приведет  к дальнейшему затягиванию оплаты.

5. Разумеется, Газпром имеет полное право расценить «ультиматум Турчинова» - соглашение о прямых поставках в обмен на выплату долгов, которые уже наделала Украина как нечестные методы ведения бизнеса. Что, надо полагать, российский газовый монополист с удовольствием и сделает, в очередной раз обвинив правительство Тимошенко в том, что оно не выполняет обещание Виктора Ющенко создать в Украине прозрачную и предсказуемую бизнес-среду.

Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко під час засідання Кабміну. Київ, 26 грудня
А в Секретариате Президента от Тимошенко ждут скорого решения проблемы. Субботнее поручение Ющенко правительству «до конца воскресенья», то есть до 24:00 10 февраля «обеспечить подписание всех необходимых документов между Нафтогазом и российской стороной относительно поставок газа и расчетов за него» Виктор Балога назвал «последним импульсом к конкретным действиям». И добавил, что Ющенко возложил на Тимошенко персональную ответственность за урегулирование ситуации…

Фактически у представителей Нафтогаза, которых Тимошенко в воскресенье отправила в Москву утрясать ситуацию с долгами и поставками газа не осталось другого выхода кроме как «обещать все, что попросят, и звезду с неба в качестве бонуса», поскольку с бизнесовой, а не политической, точки зрения Украина сейчас выглядит кругом неправой. В то же время, условие, которое поставил Турчинов,  значительно снижает успех еще не начатых переговоров.

И это уже второй (после сообщения о ликвидации УкрГаз-Энерго) откровенно провокативный жест в сторону Газпрома, который должен подействовать как красная тряпка на быка. Заметим, что обоих «матадоров» украинская пресса уверенно называет клевретами Тимошенко. Для Александра Турчинова пребывание в качестве «правой руки» - многолетняя практика. А Игорь Диденко – некогда «откровенный махинатор» (так его называла Тимошенко) – едва получив из рук Юлии Владимировны должность замглавы Нафтогаза, без устали «воевал» с УкрГаз-Энерго. В частности, именно его подписью скреплено знаменитое письмо о запрете растамаживать принадлежащий посреднику газ…

И это заставляет предположить, что оба заявления имеют непосредственное отношение к газовым планам Тимошенко. Каким? Знаете ли, сложно представить себе, что премьер настолько наивна, чтобы надеяться подписать выгодный для Украины контракт с Газпромом, предварительно его разозлив. А о том, что российский монополист в состоянии «глаза горят, зубы скрежещут» проявит понимание в вопросах, скажем, реструктуризации долга, так и вовсе говорить не приходится. В придачу еще и вооруженный поручением Ющенко Балога, вне всяких сомнений, не преминет проконтролировать, как справится Тимошенко. Да и сам Президент категорически не соглашается на устранение газовых посредников ценой прекращения поставок топлива для Украины.

Так, неужели Тимошенко начала «ГАЗават» для того, чтобы красиво уйти?..

Елена Перегуда    

 

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