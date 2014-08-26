Порошенко надеется, что результатом встречи в Минске станет мир

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

“Ключевая позиция сегодня - мир, мир на Донбассе, который прекратит страдания людей. Кроме экономических и энергетических вопросов приоритетом является мир”, - отметил Порошенко.

Читайте такжеВ Минске продолжается подготовка встречи Путина с ПорошенкоОн выразил надежду, что результатом сегодняшней встречи будет мир в Украине.

Порошенко также назвал сегодняшний формат встречи уникальным.

Как сообщал УНИАН, на встрече в Минске запланировано обсуждение вопросов, связанных с имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, энергетической безопасности и стабилизации ситуации на Донбассе.

Читайте такжеТарута: Если в Минске удастся договориться, Донбасс зачистят за 2-3 неделиУкраина, Россия, Беларусь и Казахстан будут представлены на уровне президентов. Также во встрече примут участие высокий представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон, вице-президент Еврокомиссии - комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер и комиссар по вопросам торговли Карл де Гухт.