Именно в этом году День Независимости Украины превращается в особенный. Пожалуй, только теперь украинцы осознают, насколько задекларированный суверенитет страны отличается от реального, завоеванного кровью, потом и слезами. Видимо, эта война за независимость была неотвратимой с того момента, когда в Кремле засел «российский наполеон», КГБист с амбициями императора, считающий распад империи зла – СССР – наибольшей трагедией века и желающий возродить «совок».

Тем не менее, уже ощутившая вкус свободы Украина, оказывает ему отчаянное сопротивление. Украинская регулярная армия и добровольческие батальоны страдают от подлости соседа-врага, регулярно поставляющего террористам живую силу и оружие, от проблем с тыловым обеспечением, истоки которого были заложены предателями – предыдущими руководителями страны и силовых ведомств, от некомпетентности и ошибок своих командиров. Страдают, гибнут, но не сдаются.

Аспекты ведения этой странной гибридной войны обсуждали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

У главных спикеров эфира, настоящих героев – парней, побывавших на передовой – мнения относительно происходящего (АТО на Востоке Украины или война) разделились. Так, доброволец батальона «Донбасс», вернувшийся в Киев на несколько дней для ротации, Евгений Шевченко, подчеркнул, что там, в зоне военных действий, бойцы живут в другом измерении, вне времени, и только сегодняшним днем, без понимания, какая сегодня дата, и праздничная ли она. И война там - каждый день. Евгений рассказал, что сначала против батальона «воевали» уголовники и наркоманы, а сейчас на их место пришли профессиональные военные.

В свою очередь, мобилизованный и раненный украинский солдат Александр Швецов, который в боях потерял ногу, и теперь врачи борются за сохранение второй, рассказал, что для него это была именно антитеррористическая операция. «Я был мобилизован и считал, что должен пойти, что каждый парень должен это сделать», - сказал он.

Александр собирает средства на протез и лечение и благодарен простым соотечественникам, которые поддерживают его и его товарищей по несчастью в госпитале. В то же время он рассказал, что за все время пребывания в больнице к героям АТО не пришел ни один чиновник из министерства обороны или министерства здравоохранения, чтобы поинтересоваться состоянием ребят.

Кроме этого боец выразил надежду, что сумеет проехаться по Крещатику во время парада на День Независимости. И добавил, что Украине следовало бы уже сейчас озаботиться потребностями людей с органиченными возможностями. Так как нормальных пандусов для колясочников нет даже в центре столицы.

Что же касается других гостей эфира, научный сотрудник Института национальной памяти Павел Подобед разделяет мнение Евгения Шевченко: «Ни одна операция не может проводиться месяцами. Очевидно, что это война, очередная российско-украинская война за украинскую независимость».

В свою очередь, советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что полномочия о признании ситуации на Востоке страны военным положением имеет президент по рекомендации СНБО. Однако этого пока не произошло: «Предполагаю, что это связано с международными переговорами. Сообщество давит на нас, чтобы не признавать, что есть вторая сторона – это Россия… Мир не хочет участвовать в войне с РФ». Геращенко также обратил внимание, что сами жители Донбасса называют происходящее войной, а ЗРК, которые сбивают самолеты, управляются российскими военнослужащими. «Для меня эта война началась в конце февраля, с «зеленых человечков» в Крыму, когда Россия начала акт агрессии против Украины», - добавил он.

Председатель правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко считает, что сегодня Украина ведет войну не только за независимость, а, в целом, войну за право называться государством, а украинцы – называться нацией. «Это война за право выбирать свой способ жизни, война за свободы. За все то, что делает человека человеком. И вопрос не в том, как мы получили независимость 23 года назад. Вопрос в том, что в соседнем государстве сформировалось отношение к международному сообществу, к своей истории и к нашей стране, которое позволило их лидеру объявить войну всем принципам, на которых держался мир после Второй мировой войны. Фактически, объявить войну здравому смыслу. И мы теперь воюем за здравый смысл», - сказал он.

«Независимость ни одному народу не дается легко. И в 1991 году было не легко. В Киеве миллионы людей боролись за независимость. То, что это было мирно, это была заслуга людей, которые понимали, что именно ненасильственное свержение советской империи нужно нашей стране. Но Россия не смирилась с тем, что Украина стала независимой. Рано или поздно должно было произойти столкновение. И оно произошло», - отметил, в свою очередь, народный депутат, лидер партии «За Украину» Вячеслав Кириленко.

Кроме того, депутат подчеркнул, что нынешняя украинская война за независимость – это и война за лучшее будущее для народа России.

Заместитель главы Днепропетровской ОГА Святослав Олийнык обратил внимание на еще один аспект войны за независимость: «На Востоке сегодня воюет вся Украина». При этом он подчеркнул, что, когда люди гибнут каждые сутки, когда против них применяется тяжелое вооружение, это не АТО, а настоящая война. «С другой стороны, это расплата, за то, что 23 года милиция, спецслужбы, минобороны занимались не тем, чем должны были заниматься», - добавил он.

Святослав Олийнык также отметил, что война на Востоке Украины запускает процессы десоветизации региона: «В Днепропетровске, например, уже не осталось памятников Ленину, площадь Ленина теперь площадь Героям Майдана. Антигосударственные, странные, пустые названия, от них надо немедленно избавляться».

В свою очередь, историк-киевовед Михаил Кальчицкий отметил, что, в этой ситуации, нужно осторожно подходить к появлению новых монументов, переименованию улиц и другим проявлениям патриотизма. «Да, сегодня происходит консолидация общества, но к вопросам памятников и переименованию улиц нужно подходить осторожно. Ведь кому-то уже давно надоели памятники советского времени, а для кого-то они все еще важны», - сказал он.

По мнению историка, появление новых символов – неизбежно. Но это не должно происходить в этом или следующем году. Лучше деньги направить на то, чтобы нашим героям на передовой и в госпиталях жизнь сделать лучше.

УНИАН